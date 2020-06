Meghosszabbították Ukrajnában az országos karantént

Az ukrán kormány szerdán úgy határozott, hogy július 31-ig meghosszabbítja az országos karantén hatályát - jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök.



A döntést a kabinet egyhangúlag hozta meg, a részletek kidolgozására az egészségügyi és a gazdasági tárca egy napot kapott. Az országban továbbra is úgynevezett adaptív karantén marad érvényben, ami azt jelenti, hogy régiónként eltérően, elsősorban a fertőzöttek számától, az elvégzett tesztek mennyiségétől és a kórházak leterheltségétől függően szigorítanak, illetve enyhítenek a korlátozásokon.



A miniszterelnök kitért ara, hogy az elmúlt hét alatt Ukrajnában 4853-an fertőződtek meg koronavírussal. Hangsúlyozta, hogy ez az eddigi legrosszabb mutató a járvány kitörése óta az országban. Szavai szerint a kormány megérti, hogy az emberek belefáradtak a karanténnal járó korlátozásokba, de a koronavírus okozta veszély még nem múlt el.



Smihal kiemelte, hogy a szájmaszk viselése, a távolságtartás, a fertőtlenítő szerek használata egyszerű dolgok, amelyek emberéleteket mentenek meg, segítenek óvni egymást addig, amíg nem találnak megfelelően hatékony módszert a Covid-19 betegség gyógyítására.



A Telegram üzenetküldő portálon a miniszterelnök közzétette, melyek azok a szabályok, amelyek továbbra is érvényben maradnak a karantén a alatt. Eszerint a szájmaszk viselése továbbra is kötelező lesz a nyilvános helyeken és a közösségi közlekedési eszközökön, utóbbiak legfeljebb az ülőhelyekével egyező számú utast szállíthatnak.



Azokban a régiókban, amelyekben sok a koronavírusos fertőzött, szigorítások várhatók. Ezek kiterjedhetnek a sport- és kulturális létesítmények, valamint a szolgáltató cégek és az óvodák újbóli bezárására, a személyszállítás korlátozására, de akár a metró ismételt leállítására is Kijevben, illetve a másik két nagyvárosban, Dnyipróban és Harkivban. Utóbbi a fertőzés terjedését tekintve inkább a fővárost, Kijevet fenyegeti, amely a második legfertőzöttebb területe az országnak.



Kijevben az elmúlt napban 41 új fertőzöttet azonosítottak, és két beteg hunyt el. Velük együtt a fővárosban az azonosított fertőzöttek száma elérte a 4026-ot, az elhunytaké 94-re emelkedett, míg eddig 1230-an győzték le a kórt. (mti)

