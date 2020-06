Romániaiak ezrei várakoznak hajnal óta a görög határnál

Romániaiak ezrei indultak útnak Görögországba, azt követően, hogy az a külföldi turisták előtt megnyitotta a határait a koronavírus-járványt követő korlátozások után.



A digi24.ro értesülései szerint a bolgár-görög határon található Kulata átkelőnél a határt még nem nyitották meg, emberek tömege várakozik az átkelésre, köztük több ezer román állampolgár is.



Egy helyszínen tartózkodó személy - aki hajnali 4 óta áll a vámnál - azt állítja, hogy a konzulátusnál érdeklődött a helyzetről, ott pedig arról tájékoztatták, hogy déli 12 órakor nyitják majd meg a határforgalmat a görögök.



Állítása szerint mielőtt útnak indult volna, azelőtt a határőrségtől érdeklődött, hogy mikortól léphet be Görögországba az átkelőnél, ott pedig arról tájékoztatták, hogy vasárnap éjjel 12 órakor nyitják meg a határokat.



A helyszínen tartózkodó személy arról is panaszkodott, hogy az ott lévők nem tudnak wc-re menni, mert azok kulcsra vannak zárva, a helyszínen nincsenek üzletek és nem tudnak vizet venni, holott a hőmérséklet már így is nagyon magas. (digi24.ro/hírszerk.)



Nyitókép: Greek Reporter

