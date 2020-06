Megbélyegzésük ellen tüntettek a francia rendőrök

Bilincseket a földre hajítva tüntettek a párizsi Champs Elysées sugárúton pénteken francia rendőrök a szerintük rendőrellenes közhangulat és Christophe Castaner belügyminiszter megszólalásai miatt a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom ellenére. A rendőri szervezetek meghallgatást kérnek Emmanuel Macron államfőtől.



"A kollegák nem bírják tovább. Hónapok óta tart" - mondta újságíróknak Fabien Vanhemerlryck, az Alliance rendőri szakszervezet vezetője, amikor a menet a belügyminisztérium elé ért. "A rendőrség soha nem állt a törvények felett, de nem is kerülhet a törvények alá" - tette hozzá, a köztársasági elnök támogatását és tiszteletét kérve a rendőrök iránt.



"A rendőrség nem rasszista, a rendőrség demokratikus, nem ő választja a bűnözést, nem ő választja a bűnözés színét, hanem életeket ment függetlenül az egyének bőrének színétől" - hangsúlyozta a szakszervezeti vezető.



A rendőrök csütörtökön és pénteken országszerte több jelképes megmozdulást is szerveztek bilincsek földre hajításával, hogy így fejezzék ki a felháborodásukat amiatt, hogy a kormány nem támogatja eléggé őket.



A kormány az elmúlt napokban nem győzte csendesíteni a hazai közéleti vitákat a rendőri erőszakról és rasszizmusról, amelyeket az amerikai tüntetések váltottak ki. Az elmúlt héten többször is több mint 20 ezren tiltakoztak francia nagyvárosokban a rendőri rasszizmus ellen, és szombaton is újabb megmozdulások várhatók. Az első, incidensekkel végződő megmozdulást egy 2016-os rendőri előállítást követően elhunyt 24 éves fekete bőrű férfi, Adama Traoré családja szervezte.



Christophe Castaner belügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy ezentúl nem alkalmazható az előállításokkor az úgynevezett fojtófogás, amely George Floyd halálát is okozhatta, és zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen. A rendőrök körében elsősorban az a bejelentés váltott ki felháborodást, amely szerint ezentúl automatikusan felfüggesztik a rendőröket rasszista cselekmények vagy kijelentések gyanúja esetén.



Szerdán Edouard Philippe miniszterelnök a szenátusban jelezte, hogy megbízik a rendőri erőkben, Emmanuel Macron pedig elítélte "a rasszizmust és a diszkriminációt, amit a "köztársasági egyetemesség elárulásának" nevezett, de megvédte a rendőri erőket, amelyeknek "elsöprő többsége nem tudná magát besározni". Nicole Belloubet igazságügyi miniszter pedig úgy vélte, hogy a rendőrök elleni megmozdulások le fognak csendesedni. (MTI)



Nyitókép: ev/unsplash.com

