A szlovák miniszterelnök ígéretet tett a világ összes magyarjának

A szlovákiai magyarok egyenjogúságát hangoztatta Igor Matovič szlovák kormányfő pénteken Budapesten, miután munkamegbeszélést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.



A cél az, hogy a szlovákiai magyarok teljesen egyenjogú polgároknak érezzék magukat Szlovákiában - mondta a közös sajtótájékoztatón Igor Matovič. Kijelentette: Szlovákia régióit attól függetlenül fogják fejleszteni, hogy kik élnek ott.



Hozzátette: azt szeretné, hogy mindenki saját anyanyelvére taníthassa gyermekeit, és ne kelljen félnie attól, hogy emiatt később hátrányt szenvednek a fiatalok.



Természetes, hogy Magyarországot érdekli, milyen a szlovákiai magyarok helyzete, miként élnek - jegyezte meg.







A szlovák kormányfő többször is kiemelte: Trianon után száz évvel az az álláspontja, hogy a múltat nem ők írták, de a jövő a kezükben van.



A történelmet megváltoztatni nem lehet - mondta Igor Matovič, hozzátéve: azért tárgyalt a magyar miniszterelnökkel, hogy előre tekintsenek. Megjegyezte, hogy a szlovák politikusok jellemzően ignorálták a történelmet, Trianont, azonban ezt nem tartja megfelelő megoldásnak.



Azt hangoztatta, hogy örül a "jó vízióknak". Fejleszteni akarják a gazdasági, kulturális, emberi kapcsolatokat a két ország között. Barátokként érkeztek, és úgy is távoznak - jelentette ki.



A szlovákiai magyar közösség tagjai gazdagítják Szlovákiát a kultúrájuk révén - vélekedett. Ők ugyanis többletajándékot kaptak a sorstól: mindkét nyelvet tökéletesen beszélik, sőt mivel a cseh nyelv szoros rokonságban áll a szlovákkal, ezért Csehországban is érvényesíteni tudják a tehetségüket. Ők a gazdasági élet egyfajta nagykövetei lehetnek és a visegrádi együttműködést is erősíthetik - hangsúlyozta.



Igor Matovič megköszönte Magyarország segítségét a koronavírus-járvány idején: azt, hogy magyar különgépeken vittek haza szlovákokat.



Köszönetet mondott Orbán Viktornak azokért a határozott lépésekért is, amelyeket a határok megnyitásáért tett.



A szlovák kormányfő közölte: biztosította partnerét arról, hogy Magyarország élvezi a támogatását a visegrádi együttműködésben. A két államot arra rendelte a sors, hogy összefogjon egymással, például az európai uniós fejlesztési forrásokkal kapcsolatban - mondta.



Megjegyezte: tervezik a szlovák kultúra bemutatását, népszerűsítését Budapesten.



Igor Matovič kijelentette, hogy nem csupán szomszédoknak tekinti a magyarokat, hanem közeli barátoknak is. Ezért vezetett egyik első külföldi munkaútja Magyarországra - tette hozzá.



Kérdésre felelve Igor Matovič a világ összes magyarjának megígérte, hogy Szlovákiában olyan "hátországot" teremtenek, amelyben a magyar közösség félelem nélkül megőrizheti a kultúráját. Egy politikus akkor hazafi, ha az a célja, hogy minden állampolgárát védelmezze - fogalmazott a szlovák kormányfő.



A szlovák kormányfő egyébként a trianoni békeszerződés századik évfordulója kapcsán is baráti jobbot nyújtott a felvidéki magyarok felé. (mti)

