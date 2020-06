Svájcban legális lett a melegházasság

Csütörtökön törvényesítette a svájci parlament a melegházasságot, továbbá azt is engedélyezte, hogy a leszbikus párok spermaadományt vegyenek igénybe mesterséges megtermékenyítés céljából- írja az Euronews.



A törvényt 132 igen, 52 nem, és 13 tartózkodás mellett fogadta el a törvényhozás, csupán a konzervatív Svájci Néppárt (SVP) és néhány egyéni képviselő szavazott ellene.



Az országban az azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi viszony létesítése volt. A közvélemény-kutatások szerint a svájciak többsége támogatja a melegházasságot, februárban egy népszavazáson el is fogadtak egy törvényt, ami tiltja a nemi alapú diszkriminációt



A mindössze egyetlen parlamenti képviselővel rendelkező EDU nevű nemzeti-konzervatív párt most azt tervezi, népszavazást kezdeményez a törvény visszavonására. (Euronews/hírszerk.)



