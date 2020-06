Hétfőtől kinyithatnak a bevásárlóközpontok, de meghosszabbítanák a készenléti állapotot is

Június 15-étől kinyitnak a bevásárlóközpontok - közölte Ludovic Orban a csütörtöki kormányülés elején.



A miniszterelnök rámutatott, a bevásárlóközpontok kinyitnak ugyan, de az ezekben működő mozik, vendéglők, étkezdék és kávézók továbbra is zárva maradnak, amennyiben zárt térben találhatók. A teraszok működése itt is engedélyezett lesz. Nem működhetnek viszont a bevásárlóközpontokban levő játéktermek és játszóhelyiségek sem - mondta Orban.



A kormányfő hozzátette, június 15-étől engedélyezik a gyógyfürdős kezeléseket, és kinyitnak a lottóirodák, a játéktermek, a fogadóirodák, engedélyezett lesz a kültéri medencék használata, a szabadtéri sport- és szabadidős tevékenységeken pedig az eddigi három helyett legtöbb hat személy vehet részt.



A miniszterelnök közölte azt is, hogy a kormány jövő héten jóváhagyja a veszélyhelyzet meghosszabbítását.



A kormányfő cáfolta, hogy a 11-ei kormányülésen meghosszabbítanák a készenléti állapotot, az erre vonatkozó határozatot jövő heti ülésén fogadja el a kabinet.



'A döntést annak a periódusnak a végén hozzuk meg, amelyre a parlament jóváhagyásával kormányhatározattal készenléti állapotot hirdettünk. A készenléti állapot meghosszabbításról szóló határozatot a kabinet jövő heti, első ülésén fogadjuk el. Mint ismeretes, a készenléti állapot június 16-áig tart, nekünk a meghosszabbításról szóló határozatot a periódus vége előtt kell elfogadnunk. Vagyis a vonatkozó kormányhatározat június 16-án fog megjelenni a Hivatalos Közlönyben' - magyarázta Ludovic Orban a kormányülésen.



A kormányfő szerint a készenléti állapot meghosszabbításának 'nincs politikai tartalma'.



'A készenléti állapot meghosszabbításáról szóló döntésnek nincs politikai tartalma, ezért meglepődve tapasztaltam, hogy elpolitizálták ezt a kérdést. A készenléti állapot meghosszabbításáról szóló döntést csaknem az összes olyan szakember támogatja, akikkel együttműködtünk ebben az időszakban, és akik úgy vélik, hogy ez az egyetlen tényleges megoldás, amely rendelkezésére bocsátja a kormánynak és a COVID-19 elleni harcban részt vevő hatóságoknak az összes szükséges eszközt, hogy ellenőrzés alatt tartsák a vírus terjedését" - mondta Orban.(agerpres)

