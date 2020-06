Iskolai ámokfutás Szlovákiában: egy volt diák megölte az igazgatóhelyettest

Egy embert megölt, öt másikat - köztük gyerekeket is - megsebesített egy késes támadó az észak-szlovákiai Ruttka (Vrútky) egyik általános iskolájában csütörtökön - közölte a szlovák Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI-vel.



A támadó indítéka egyelőre nem ismert, az viszont igen, hogy az elkövető korábban az iskola növendéke volt. A 22 éves túrócszentmártoni (Martin) férfit a helyszínre érkező rendőrök lelőtték. A támadás során az iskola igazgatóhelyettese vesztette életét, illetve a támadó megsebesítette az igazgatónőt, két tanárt és két gyereket is.



A támadó a délelőtti órákban az iskola üvegajtaját betörve jutott az épületbe, ahol a gondnok megpróbálta feltartóztatni, de sikertelenül - közölte a rendőrség. A támadó ezután berohant az egyik osztályba, ahol késével megsebesített egy tanárnőt és két iskolást, majd folytatta ámokfutását, amelynek során az őt ugyancsak feltartóztatni igyekvő igazgatóhelyettest halálosan megsebesítette. A támadót végül az iskolába érkező rendőrök fegyverrel fékezték meg, de az épület falán visszapattant lövedékek kettőt közülük is megsebesítettek.



A sebesülteket a túrócszentmártoni kórházba szállították, ahol ellátták az iskolai alkalmazottak és a gyerekek mellkasi, nyaki, illetve az alsó végtagokon szerzett súlyos szúrt sebesüléseit, illetve a rendőrök lövedék okozta könnyebb sérüléseit. Bár az összes sérült további kórházi kezelésre szorul, életveszélyben egyikük sincs.



A város polgármestere a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: a támadás lehetséges okait vizsgálva eddig nem találtak arra utaló jelet, hogy az elkövető valamiféle múltbéli sérelemért vagy hasonlóért akart volna bosszút állni.



Az incidenst követően a szlovák belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány és a pozsonyi törvényhozás elnöke is a helyszínre utazott. A tragédia miatt vezető politikusok egész sora fejezte ki sajnálatát és részvétét, és elítélték az iskolai támadó tettét, amilyenre mindezidáig nem volt példa Szlovákiában. (mti)



