Jövő héttől szabadon utazhatnak Németországba az idénymunkások

Lazítják a mezőgazdasági idénymunkásokra vonatkozó beutazási korlátozásokat Németországban, a német kormány szerdai döntése szerint az EU-s tagországokból ismét szabadon mehetnek a munkavállalók.



A június 16-tól érvényes szabály szerint az EU-tagországokból és a schengeni övezet nem EU-tagállamaiból ugyanúgy szabadon beutazhatnak mezőgazdasági idénymunkások, mint az adott ország bármely más állampolgára. Az EU-n, illetve a schengeni övezeten kívüli térség országait tekintve nincs változás.



A koronavírus-járvány miatt márciusban teljes tilalmat rendeltek el a külföldi mezőgazdasági idénymunkások beutazására. Az ágazat munkaerőigénye rövidesen irányváltást kényszerített ki, így bevezették, hogy a termelők felfogadhatnak áprilisban 40 ezer, májusban pedig további 40 ezer külföldi munkást, akik csak csoportosan, és kizárólag repülővel utazhatnak be Németországba, és ugyanígy távozhatnak.



Ez a korlátozás szűnik meg most június közepétől, de más járványügyi szabály megmarad. Például továbbra is legfeljebb 20 emberből álló csoportokba kell osztani a munkásokat, és a fertőzésveszély minimalizálásáért meg kell szervezni, hogy a csoporttagok együtt dolgozzanak, együtt töltsék a szabadidejüket, és tartsanak legalább másfél méter távolságot más csoportok tagjaitól.



A német mezőgazdaság erősen támaszkodik a külföldi - többnyire lengyel, román, bolgár - idénymunkásokra. A március 20-án elrendelt beutazási tilalom után csak 20 ezren maradtak az országban. Az áprilisban elindított programmal a remélt 80 ezer helyett 38 ezer főt sikerült toborozni. A munkaerőhiány felverte egy sor szezonális termény árát, drágult például a Németországban igen népszerű spárga. (mti)

