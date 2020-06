Rengeteg újságírót bántalmaztak a hatóságok a George Floyd meggyilkolása miatt kirobbant zavargások közben

Már 300 fölött van azoknak az újságíróknak a száma, akik megsérültek az afroamerikai George Floyd meggyilkolása miatt kirobbant utcai zavargásokban. Eddig 75 amerikai városból érkeztek jelentések megsérült újságírókról, állítja a Freedom of the Press Foundation.



A sajtószabadságért és újságírók jogaiért küzdő szervezet szerint az újságírók is célpontjai voltak azoknak a támadásoknak, amelyeket a rendőrség hajtott végre a tüntetők ellen az utcai zavargások során, bár maguk viseltek megkülönböztető jelzéseket, a rendőrök nem tettek különbséget köztük és a zavargók között, és sokukat bántalmazták fizikailag.



A minnesotai zavargások során a helyi rádió egyik munkatársa azt állította, hogy a rendőrség egyik tagja pisztolyt szorított a fejéhez, és azt akkor sem vette el onnan, amikor ő felmutatta a sajtóigazolványát.



Egy, a sajtó munkatársai ellen elkövetett visszaéléseket vizsgáló szervezet szerint, noha megtörtént az is, hogy az újságírók véletlenül sérültek meg a tüntetések során kialakult zűrzavarban, számos olyan helyzet volt, hogy miután felismerték, hogy újságírókkal van dolguk, a hatóságok egyből támadásba lendültek ellenük.



A szervezet ezzel együtt tiltakozik az olyan esetek ellen is,amikor a sajtó munkatársait a rendőrök erőszakos módon távolították el a tüntetésekről. Mivel a sajtó helye az utcai megmozdulások során ott van, ahol konfliktus történik, ezért úgy vélik, hogy az ilyen erőszakos cselekedetek a sajtó elleni szándékos támadásnak tekinthetőek.



Úgy vélik, ha a sajtó munkatársai nem tudnak tájékoztatni és dokumentálni az ilyen eseményeken, akkor a rendőri visszaélések száma is ellenőrizetlen marad, továbbá a tüntetők biztonsága még nagyobb mértékben sérül.



Közleményük szerint a Fehér Háznak és azoknak az amerikai politikusoknak, akik az elmúlt években a „nép ellenségének” kiáltották ki a sajtót, most felelősséget kell vállalniuk az Egyesült Államok utcáin történtekért. (Via Centrul Pentru Jurnalism Independent)



