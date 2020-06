Szlovákia újabb 16 ország irányába nyitja meg határait

Újabb 16 európai ország irányába nyitja meg határait Szlovákia szerdától, s egyúttal megszünteti a kötelező állami karantént is, amelyet önkéntes házi izoláció vált fel - jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfő pozsonyi sajtótájékoztatóján kedden.



Szlovákia a Covid-19 betegség terjedésével összefüggésben korábban bevezetett korlátozások folyamatos feloldásának keretében a már korábban megnyitotta határait és lehetővé tette a korlátozások nélküli ki és belépést Magyarország, Csehország és Ausztria viszonylatában. Szerdától 19-re bővül azoknak az országoknak a listája, amelyek irányába Szlovákia megnyitja határait, ezek az országok: Németország, Liechtenstein, Svájc, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Norvégia, Dánia és Izland.



Az intézkedés egyelőre egyoldalú Szlovákia részéről, tehát a kiutazó szlovák állampolgároknak ellenőrizniük kell, hogy a listán szereplő országok is megkötések nélkül lehetővé teszik-e számukra a beutazást. Egyidejűleg Szlovákia mindennemű közlekedési kapcsolatot felújít az érintett országokkal. A pozsonyi Rastislav Stefánik repülőtér (BTS) már jelezte, hogy napokon belül több járatot újraindítanak. Szerda reggel hét órától Szlovákia megszünteti az országba érkezők számára eddig kötelezően állami intézményben eltöltendő kéthetes karantént, illetve annak - elektronikus megfigyelésen alapuló - házi változatát, az úgynevezett "intelligens karantént" is. Ezt - azok esetében, akik máshonnét érkeznek, mint a már "biztonságosnak" minősített 19 ország - önkéntes alapú házi izoláció váltja fel - jelentette be a szlovák kormányfő.



Szerdától a szájmaszkok közterületen való kötelező viselése részben már csak ajánlottá válik. Szabadtéren és a munkahelyeken - amennyiben betartható a személyek közötti kétméteres távolság - már csak önkéntesen, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön viszont továbbra is kötelezően kell majd szájmaszkot viselni. Ugyancsak feloldják, illetve önkéntes alapúvá teszik szerdától az üzletekre, éttermekre és szolgáltatási helyszínekre eddig érvényes - a vendégek és a vásárlók számára vonatkozó - korlátozásokat is.



Június 22-től már az általános iskolák felső tagozatain és a középiskolákban is újra indulhat az oktatás, az iskolákat a tanulók egyelőre önkéntes alapon látogathatják majd. Az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai már korábban megnyílhattak.



Közben Szlovákiában az elmúlt héten is viszonylag alacsony szinten maradt a koronavírussal újonnan diagnosztizáltak napi átlaga, ez a szám már mintegy másfél hónapja öt alatt van. A nemzeti egészségügyi információs központ honlapján kedden közölt adatok szerint hétfőn egy, az elmúlt három napban pedig együttvéve három személynél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, így jelenleg - a korábbiakkal együtt - már 1531 megfertőződött személyt vettek nyilvántartásba. Közülük hivatalosan 1402-et gyógyultnak nyilvánítottak. A kór elismert halálos áldozatainak száma 28, és eddig már több mint 190 ezer vírustesztet végeztek el. (mti)



UPDATE: Több országban folytatódnak az enyhítő intézkedések, de a világjárványnak nincs vége



Horvátországban és Szlovéniában továbbra sem emelkedett az új igazolt koronavírus-fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok sajtóközleményéből. Horvátországban a legfrissebb adatok szerint már ötödik napja nincs új koronavírus-fertőzött, és ketten hunytak el a Covid-19 betegség következtében, így a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma 2247, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 106-re emelkedett. Mindkét áldozat idősotthon lakója volt, és más krónikus betegségekben szenvedett.



Szerbiában egy nap alatt 11 823-ról 11 896-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.



Észak-Macedónia gazdasági segítséget ígért a turisztikai szektor számára, amelyet a leginkább megviselt a koronavírus-járvány a gazdasági ágazatok közül. A gazdasági minisztérium 15 millió macedón dénárt kíván fordítani az idegenforgalmi szektor támogatására.



Bosznia-Hercegovinában hétfőről keddre 2686-ról 2711-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Gazdasági szakemberek szerint az ország gazdasága körülbelül 5 százalékkal fog visszaesni idén a koronavírus-járvány miatt. Montenegróban több mint egy hónapja nem jelentettek új esetet.



Június 12-től ismét szabad lesz az átjárás Lengyelország és a balti államok közötti határokon ezeknek az országoknak az állampolgárai számára - közölte Saulius Skvernelis litván miniszterelnök, Lettországban pedig bejelentették, hogy véget ért a Covid-19-járvány miatt korábban bevezetett egészségügyi vészhelyzet.



Ukrajnában keddre egy nap alatt 394 új koronavírusos esetet regisztráltak, velük együtt a járvány kitörése óta azonosított fertőzöttek száma elérte a 27 856-ot . A legtöbb új fertőzéses esetet, 49-et, a nyugati országrészben lévő Lviv megyében regisztrálták, továbbá Kárpátalján és Zsitomir megyében, 39, illetve 38 főt. Az országos határőrszolgálat bejelentette, hogy június 10-étől a tervek szerint megnyitnak két átkelőt a Donyec-medencei frontvonal mentén.



A spanyol kormány fenntartaná a kötelező utcai maszkviselést, amíg a koronavírus-fertőzéssel szemben nem lesz hatékony kezelés - közölte az egészségügyi miniszter kedden, ismertetve a kabinet ülésén elfogadott jogszabály-tervezetet, amellyel a járványügyi korlátozások feloldását követően szavatolnák a biztonságot.



"Ebben az új szakaszban alapvető a megelőzés és az egyéni felelősség" - fogalmazott Salvador Illa. A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint az elmúlt egy nap során 84 új fertőzöttet szűrtek ki az országban, az igazolt esetek száma ezzel 241 966-ra emelkedett.



Az olaszok több mint 52 százaléka szorongással és depresszióval élte meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt karantént - derült ki egy kedden közölt felmérésből, miközben a polgári védelmi hatóság legfrissebb adatai szerint a gócpont Lombardiában száz alá csökkent az intenzív osztályokon kezelt fertőzöttek száma.



A huszonegy olasz tartományból tízben egy beteg sem halt meg az utóbbi egy nap alatt, tizenhat tartományban tíz alatt volt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. A sokáig járványmentes Molise és Basilicata tartományban azonban új betegeket regisztráltak.



Világszerte 7 119 736 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 406 542, a gyógyultaké pedig 3 293 975 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd reggeli összesítése szerint. Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 7 015 078 volt, a halálos áldozatoké 402 852, a gyógyultaké pedig 3 142 453. A kór legsúlyosabban az Egyesült Államokat sújtja, ahol hétfő estig a járvány halálos áldozatainak száma 110 ezer 900-ra emelkedett és 1 millió 955 ezer a diagnosztizált fertőzöttek száma.



Szakemberek szerint a vírus nem fog eltűnni a nyári időszakban sem, hanem a déli féltekén terjed tovább, hogy ősszel visszatérjen az északi féltekére, és újult erővel fertőzzön. (mti)

