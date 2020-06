Újabb mélyponton a halálozások és az új fertőzések száma Nagy-Britanniában

A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások március végi bevezetése óta nem mért mélypontra csökkent az újonnan kimutatott fertőzések és a halálesetek napi száma Nagy-Britanniában. A korábbi gócpontnak számító Londonból 24 óra alatt egyetlen új halottról sem érkezett jelentés.



A brit egészségügyi minisztérium hétfő délutáni ismertetése szerint az előző este zárult 24 órában országszerte 55 koronavírus-beteg halálát regisztrálták. Ez a legalacsonyabb napi halálozási adat azóta, hogy március 23-án érvénybe léptek a járvány megfékezését célzó nagy-britanniai intézkedések.



A brit hatóságok vasárnap 77 halálesetről számoltak be, és az is az addigi legalacsonyabb napi halálozási szám volt.



A nagy-britanniai Covid-19-járvány április közepi tetőzésének idején 940 felett járt a napi halálesetek átlagos száma.



A beszámoló szerint Londonban, amely a korábbi hónapokban a brit koronavírus-járvány góca volt, immár második napja nem regisztráltak egyetlen olyan halálesetet sem, amelyet koronavírus-fertőzés okozott.



Skóciában és Észak-Írországban ugyancsak második napja nem érkezett hatósági bejelentés koronavírus-betegek haláláról.



A hétfői friss adatsor szerint Nagy-Britanniában eddig 40 597 olyan haláleset történt, amelyet szűrővizsgálattal bizonyított módon koronavírus-fertőzés okozott.



A szakértők rendre hangsúlyozzák, hogy a hétvégéken és a hét első napjaiban általában alacsonyabbak a halálozási számok, mivel a hatóságok szombaton és vasárnap kevesebb adatot dolgoznak fel.



Az utóbbi 24 órában országosan feljegyzett 55 haláleset azonban a korábbi hétvégékkel együtt is messze az eddigi legalacsonyabb napi halálozási adat.



A brit egészségügyi tárca közölte: a hétfő délelőtt végződött egy napon 138 183 vírustesztet végeztek Nagy-Britanniában és 1205 új fertőzést azonosítottak.



Az újonnan kiszűrt esetek száma is most a legalacsonyabb a járványellenes intézkedések bevezetése óta.



Áprilisban, a járvány tetőzésének idején naponta 6-7 ezer új koronavírus-fertőzést azonosítottak.



Az egészségügyi hatóságok szerint az R reprodukciós ráta országos átlagban jelenleg 0,7-0,9 között jár, ez azt jelenti, hogy tíz koronavírus-fertőzött átlagosan tíznél kevesebb másik embernek adja tovább a Covid-19 betegséget okozó vírust.



Az 1 alatti R ráta a járvány terjedésének lassulását jelzi.



A hétfői adatismertetés szerint a járvány kezdete óta eddig elvégzett több mint 5,7 millió koronavírus-szűrés leletei közül 287 399 lett pozitív. (mti)



Nyitókép: mfor.hu

