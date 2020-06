A folyóba döntötték egy volt rabszolgakereskedő szobrát Angliában

A George Floyd meggyilkolása kapcsán kirobbant amerikai tüntetések elérték Angliát is. Több városban is megmozdulásokat tartottak a rendőri erőszak és a rasszizmus ellen, köztük az ország dél-nyugati részében található Bristolban is, ahol a tüntetők ledöntötték, majd a folyóba dobták a „város jótevőjeként” számon tartott Edward Colston szobrát, aki egyébként a maga korában az egyik legnagyobb rabszolga kereskedőnek számított.





Edward Colston 1721-ban halt meg és vagyonát az angliai városra hagyományozta. Gazdag rabszolgakereskedő volt, a Royal African Company, amelynek ő is a tagja volt, nem kevesebb, mint 80 000 férfit, nőt és gyermeket szállított Afrikából Amerikába, ahol eladták őket.belügyminisztériumi államtitkár szerint a szobor megrongálása „szégyenteljes cselekedet” volt, ezért kérte, hogy vonják felelősségre az elkövetőket A rendőrség nyomozást indított az ügyben.