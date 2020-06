Szabad a beutazás Koszovóba, Észak-Macedónia tovább szigorít

Hétfőtől karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Koszovóba, a macedón kormány viszont az új fertőzöttek magas száma miatt újabb korlátozó intézkedéseket fontolgat.



Szerbiában egy nap alatt 11 741-ről 11 823-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Járványügyi szakértők szerint a koronavírus ősszel teljes bizonyossággal visszatér, de a figyelmetlenség és a felelőtlenség miatt akár a nyáron is kialakulhatnak újabb gócok.



Koszovóban az elmúlt 24 órában 1194-ről 1234-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Három hónapos kihagyás után a végzős általános iskolások visszatérnek az iskolapadokba, hogy kéthetes felkészülés után megírják a szükséges záróvizsgákat és a középiskolai felvételiket. A kormány döntése értelmében az országba belépőknek ezentúl nem kell kötelező kéthetes karanténba vonulniuk.



Észak-Macedóniában vasárnapról hétfőre 2915-ről 3025-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A kormány további korlátozó intézkedések bevezetését tervezi, mert napról napra nő az új fertőzöttek száma. Múlt csütörtök estétől hétfő reggelig teljes kijárási tilalmat vezettek be a legtöbb fertőzöttel rendelkező településen, míg az ország többi részén éjszakai kijárási tilalom volt érvényben. A várakozások szerint a kijárási tilalmat ismét mindennapossá tehetik, emellett lakhelyelhagyási és gyülekezési tilalmat vezethetnek be, hogy megakadályozzák a koronavírus terjedését az országban.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2641-ről 2686-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Szarajevó hétfőn 42 ezer maszkot kap Kínától a koronavírus-járvány elleni védekezésre.



Montenegróban több mint egy hónapja nem jelentettek új fertőzöttet. A kormány fokozatosan oldja fel a korábbi korlátozásokat. A legfrissebb döntés értelmében a korábbi százról kétszázra emelték a szabadtéri és a zárt térben szervezett eseményeken részt vevők maximális számát. (mti)

