Hétfőn kezdik a Notre-Dame leégett huszártornya körüli állványzatának az elbontását

Megkezdődik hétfőn a párizsi Notre-Dame székesegyháznál a tavalyi áprilisi tűzvész nyomán leomlott huszártorony körüli állványzatnak a lebontása, ott, ahol a tűz kiütött.



A katedrális felújítását végző állami szervezet vasárnapi közleménye emlékeztetett arra, hogy a huszártorony felújítás alatt állt, amikor 2019. április 15-én az állványzaton tűz ütött ki. Az állványzat nem omlott össze, de megrongálódott a tűzvész okozta hőben.



A 40 ezer darabból álló 200 tonnás állványzatot, amelynek a fele több 40 méteres magasságban található, először megerősítették, majd három szinten fémrudakkal fogták körbe, annak érdekében, hogy ne omoljon össze. Hétfőtől öt-öt alpinistából álló két csapat felváltva fogja a lehető legközelebb megközelíteni a megégett részeket, és rezgőfűrésszel kivágni az egymásra olvadt fémhengereket, amelyeket azután egy 80 méter magad daruval szállítanak el a helyszínről.



A hétfőn kezdődő munkálatok egész nyáron folytatódnak.



Az egész világot megrázó tűzvészt követően több mint 900 millió eurónyi felajánlás érkezett mecénásoktól, nagyvállalatoktól és szervezetektől, valamint egyszerű hívektől a világ minden tájáról a helyreállításra. A tűz másnapján megkezdett épületstabilizálási munkát azonban a munkásokat fenyegető ólommérgezés veszélye miatt júliusban három hétre leállították, ősszel és télen a viharok nehezítették a munkát, márciusban pedig a koronavírus-járvány miatt állították le több mint egy hónapra. A székesegyház előtti teret azonban május 31-én megnyitották a nagyközönség számára.



Jean-Louis Georgelin kormánybiztos a többszöri leállás ellenére úgy véli, hogy a helyreállítás 2021-ben megkezdődhet, miután még idén stabilizálják a boltozatot. A tűzvész másnapján Emmanuel Macron elnök azt közölte, hogy öt év alatt szeretné helyreállíttatni a székesegyházat, s jóllehet a határidőt sokan szorosnak találják, a kormánybiztos szerint továbbra is az a cél, hogy az államfő által kért határidőre befejeződjön a helyreállítás.



Az viszont még mindig nem dőlt el, hogy milyen formában állítja helyre Franciaország a gótika egyik legemblematikusabb épületét.



A leomlott huszártorony 1860-ban épült Eugene Viollet-le-Duc tervei alapján, miután az eredetileg 1250-ben épített szerkezetet 1786 és 1792 között lebontották. Az újjáépítők két táborra szakadtak: az "ortodoxok" azt követelik, hogy a XIX. században helyreállított műemlék azonos mása épüljön fel a Viollet-le-Duc által tervezett huszártoronnyal. Ehhez a táborhoz tartozik a székesegyház főépítésze, Philippe Villeneuve is. A "modernisták" - köztük maga a köztársasági elnök is - viszont újító kézzel nyúlnának az épülethez, rajta hagyva a XXI. század többé-kevésbé merész lenyomatát. (mti)

