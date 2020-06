Orbán: ha igaz, hogy összenő, ami összetartozik, akkor az is igaz, hogy szétesik, ami nem

Nincs a világnak egy nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet, de mi nemcsak kibírtuk, hanem ismét győzelemre állunk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Sátoraljaújhelyen.



A Trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen felavatták a Centenáriumi Turulszobrot, a miniszterelnök pedig az ezt követően tartott beszédében kiemelte: a száz év magány korszaka véget ért, ismét vannak szövetségeseink, jó szomszédaink, akikkel együtt készülhetünk a jövőre.



Hangsúlyozta, hogy a következő évtized nem a fogyatkozásról és a veszteségekről, hanem a gyarapodásról és az országépítésről szól majd.



"A mi nemzedékünk az, amely megfordíthatja Magyarország sorsát, beteljesítheti küldetését, és a győzelem kapujáig viheti az országot, de a döntő ütközetet az utánunk következő nemzedéknek kell megvívnia, a végső lépéseket nekik kell megtenniük" - vélekedett Orbán Viktor.



A Hír Tv összefoglalta a beszédét, eszerint Orbán átekintette az ezer évet, a honfoglalástól kezdve:



"Látjuk, amint a nagy sztyeppe vándorló népeinek százai eltűnnek, és odavesznek a történelem porfelhőiben. Látjuk, hogy mi, magyarok se el nem tűntünk, se oda nem vesztünk, hanem a latin, a germán és szláv népek gyűrűjében különálló minőségünket megőrizve hazát alapítottunk" -mondta, utalva rá, hogy a megmaradás annak köszönhető, hogy őseink megnyitották szívüket a kereszténység előtt.



"Nem lettünk német tartomány, se török vilajet, se szovjet tagköztársaság. A kitörölhetetlen bizonyítékok, templomok és katedrálisok, városok és főterek ma is ott állnak mindenütt. Hirdetik, hogy mi, magyarok egy nagy kultúraépítő és államszervező nemzet vagyunk." -ecsetelte a miniszterelnök, aki szerint "a Nyugat megerőszakolta Közép-Európa ezeréves határait és történelmét".



"Bennünket védhetetlen határok közé szorított, természeti kincseinktől megfosztott, erőforrásainktól elrekesztett, országunkból siralomházat csinált. Erkölcsi aggályok nélkül rajzolták újra Közép-Európát, ahogy újrarajzolták Afrika és Közel-Kelet határait is. Ezt nem fogjuk elfelejteni nekik soha – emlékeztetett a kormányfő a trianoni békediktátumra.



Orbán szerint a Nyugat a kommunistáknak dobta oda az országot, és ugyanezt kapta jutalmul más nép is, amit a magyarok büntetésként. "Ma már nincs se Csehszlovákia, se Jugoszlávia, se Szovjetunió. Nincs már se brit, se francia birodalom. S ami megmarad belőlük, az éppen most vergődik bosszút álló gyarmataik multikulturális szorításában" – emlékezett vissza a kormányfő a II. világháború utáni időkre egészen a rendszerváltozásig.



Orbán Viktor kiemelte: "a történelem igazságtételét a legnagyobbak sem kerülhetik el. És ahogy igaz, hogy összenő, ami összetartozik, úgy igaz, hogy ami nem tartozik össze, az szét is esik."



"Jól mondták száz évvel ezelőtt, mi még ott leszünk azok temetésén, akik bennünket akartak sírba tenni. Mi magyarok viszont maradunk, akárhogy fordul is a szél, megmaradunk, mert itthon vagyunk, itthon vagyunk, és ezért megmaradunk. A magyarság az emberi szív módjára a hol összehúzódik, hol kitágul, de lényegében 1100 éve ott él, ahol a nagy államalapítóink kijelölték a helyét. Őrizzük a Kárpát-medencét, amely küldetésünk is. Minden megszülető magyar gyermek újabb őrhely is. Mi nem szabdaljuk, nem gyötörjük, nem árusítjuk ki, hanem megtartjuk a Kárpát-medencét. Egy olyan nép önbizalmával és tartásával kell élnünk, amely tudja, hogy többet adott a világnak, mint amit kapott tőle. Teljesítményünk följogosít bennünket a történelmünk folytatására. S nekünk, maiaknak azt is tudnunk kell, hogy voltak már rosszabb határaink is, mégis itt vagyunk" – szögezte le a miniszterelnök, arra utalva, hogy a magyarságot nem lehet kiűzni a Kárpát-medencéből.



Orbán Viktor emlékeztetett: Csehszlovákia és Jugoszlávia helyett kaptunk szlovákokat, szlovéneket, horvátokat, szerbeket.



"Azzal a Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával, amely büszke nemzeti mivoltára, örömmel építjük a közös jövőt" - mondta.



"A történelem megadta az esélyt, talán az utolsót, hogy a közép-európai népek új korszakot nyissanak, a nyugatról és keletről fenyegető veszéllyel szemben megvédjék magukat és együtt emelkedjenek föl. Az elmúlt tíz évben bebizonyítottuk a szomszédainknak, a magyar nemzetrészek életereje összeadódik, az nem csak nekünk jó, hanem nekik is. Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs. Ez a törvény. Van, aki megértette, és van, aki nem. Akik még nem, jobban tennék, ha sietnének, mert fogytán az idejük" – jelentette ki a kormányfő.



Orbán Viktor kiemelte, hogy az elmúlt száz év során, még soha nem volt ilyen erős Magyarország, mint most. Főként az elmúlt tíz esztendő fejlődésének időszakát hangsúlyozta, melynek köszönhetően ismét vannak szövetségeseink, jó szomszédaink.



A béke és a biztonság szigete vagyunk, ugyanakkor nagy erő birtokosai is, mely erő felelősséggel jár, amivel mi magyarok tisztában vagyunk.



„Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet.” (mti/hírtv)



Címoldali kép: MTI/Czeglédi Zsolt

















Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!