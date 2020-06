Magyarország, Ausztria, Csehország és Szlovákia megnyitotta egymás előtt a határait

Péntek reggeltől szabadon utazhatnak és a járvány előtti helyzet szerint tartózkodhatnak Magyarország, Ausztria, Csehország és Szlovákia területén a felsorolt országok állampolgára - erről Szijjártó Péter magyar külügyminiszter számolt be péntek reggeli videóüzenetében.







A miniszter elmondta, hogy az osztrák, cseh, szlovák és magyar állampolgárok anélkül utazhatnak és tartózkodhatnak az említett országok területén, hogy negatív koronavírus tesztet kellene felmutatniuk, és a karanténkötelezettségi szabályozások alól is mentesülnek.



A magyar külügyminiszter szerint Németország és Horvátország esetében is készítenek elő hasonló megállapodásokat. Arról, hogy Romániával folynak-e ilyen jellegű tárgyalások, nem beszélt. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!