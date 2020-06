Baráti jobbot nyújtott a felvidéki magyarok felé a szlovák miniszterelnök Trianon évfordulója alkalmából

"Sziasztok, kedves barátaim!" - köszöntötte magyar nyelven vendégeit Igor Matovič szlovák miniszterelnöke június 2-án a pozsonyi várban tartott találkozón, amelyen a miniszterelnök szlovákiai magyar politikusokat és közéleti személyiségeket fogadta Trianon 100. évfordulója kapcsán.



A miniszterelnök beszédében megköszönte, hogy elfogadták a meghívását a trianoni békeszerződés 100 évvel ezelőtti aláírása alkalmából, és megemlékezett arról is, hogy június 4-e a magyarok számára Nemzeti Összetartozás Napja.



"A mai találkozó értelme nem az, hogy a történelmi összefüggéseket boncolgassuk és hogy aprólékosan azt vizsgáljuk, ki, kinek, mikor csinált rosszat. Tudjuk jól, hogy a 20. század egész Európára nézve szenvedést hozott, így a szlovákoknak és a magyaroknak is. Emberi szempontból teljesen értem, hogy a trianoni döntéssel kapcsolatban sokan a mai napig szomorúságot és bánatot éreznek. Ugyanakkor hiszem, hogy önök is tudatosítják, hogy Trianon olyan történelmi folyamatok eredménye volt, melyek során a magyar elit sok hibát vétett, és több rosszul időzített lépést tett. Ugyanakkor meg kell érteni azt is, hogy az, ami az egyiknek veszteséget és igazságtalanságot jelentett, másoknak esélyt és lehetőséget hozott. Azt gondolom, hogy a történelmi Magyarország a miénk is volt”- idézte a szlovák kormányfő beszédét a Körkép.sk felvidéki magyar portál.



A miniszterelnök beszédében felidézte, hogy a szlovákok a magyarok és a többi nemzetiségek mellett együtt harcoltak a török hódítás ellen, és a magyar királyok zászlaja alatt évszázadokon át együtt harcoltak a szlovákok és a magyarok.



„Legyen hát merszünk kimondani, hogy a magyar történelem a mi közös történelmünk. Hogy a magyar királyok a mi közös királyaink voltak. És Korvin Mátyás leszármazottai az akkori idők francia, német, osztrák nemesi családjaihoz is tartoztak. De hagyjuk a történelmet a történészekre, mi összpontosítsunk napjaink kihívásaira, mindennapi életünkre és gyermekeink jövőjére”- mondta Igor Matovič.



A miniszterelnök arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsenek neki és a kormánynak „megtisztítani az országot a maffiától és az ingyenélőktől”.



Az államfő kiemelte, hogy tapasztalatai szerint Dél-Szlovákiában komoly problémák vannak a szlovák nyelv oktatásával a magyar iskolákban, és a fiatalok az államnyelv elégtelen ismerete miatt elhagyják az országot.



„Tényleg őszintén szeretném, hogy Dél-Szlovákiában az édesanyák mindenféle félelem nélkül taníthassák gyermekeiket az anyanyelvükre. Hogy egyúttal szeretettel azt is javasolják gyermekeiknek, hogy szlovákul is megtanuljanak, így megtudják, hogy Szlovákia az ő hazájuk is, mely nem másodrangú polgárként tekint rájuk”- mondta a szlovák kormányfő



Igor Matovič kifejtette, hogy olykor úgy érzi olyan találkozókat kellene szervezni, ahol fel lehet vállalni a történelmi Magyarországot is, mert úgy véli, ez a történelmi igazság.



„A történelmi Magyarország a mi közös államunk volt, ahol önök, magyarok többségben, mi, szlovákok kisebbségben voltunk. A történelem, a múlt ma új vonalakat, új határokat rajzolt, és Szlovákiában ma lehet, kicsit fordítva van. De nagyon szeretném, ha száz év után előre néznénk. Ha egy vonalat húznánk, és előre nézve nem tekingetnénk vissza, hiszen tudják a saját életükből is, hogy ha sokat nézegetnek is hátra, az nem nagyon segít, csak a nyakuk fájdul meg. Köszönöm, hogy eljöttek, és kérem, a mai találkozót tekintsék kinyújtott kéznek önök, szlovákiai magyarok, a Szlovákiában élő magyarok felé”- zárta beszédét a szlovák kormányfő.



Az eseményen egy, A magyar nemzeti közösség memoranduma című dokumentumot adott át a Magyar Közösség Pártjának (MKP) küldöttsége a miniszterelnöknek.



Őry Péter, az MKP ügyvezető testületének elnöke a találkozó után az MTI-nek elmondta: Igor Matovic átvette tőlük a magyar nemzeti közösség memorandumát, amelyben a helyi magyar közösség fennmaradásának és gyarapodásának elősegítését kérik, rámutatva a közösségnek az elmúlt évtizedekben tapasztalt jelentős létszámbeli fogyására.



A dokumentumban a helyi magyar közösség fennmaradásához és gyarapodásához elengedhetetlenül szükséges tényezőket fogalmazták meg. Ezek között szerepel egyebek mellett, hogy a szlovák alkotmány preambuluma államalkotó közösségként ismerje el a szlovákiai magyar nemzetrészt, biztosítsa a magyar közösség nemzeti jelképeinek szabad használatát, tegye egyenrangú hivatali nyelvé a magyart a magyarok által lakott régiókban, a kormány biztosítsa a magyar közösség széleskörű önigazgatását, illetve az is, hogy a szlovákiai magyarok a magyar nemzethez tartozás kifejezéseként úgy vehessék fel a magyar állampolgárságot, hogy közben megőrizhessék szlovák állampolgárságukat is. (korkep.sk/mti/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!