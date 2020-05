Illegális hulladékszállítás miatt tartóztatták le a bolgár környezetvédelmi miniszterhelyettest

Krassimir Zhivkov miniszterhelyettest május 28-án tartóztatták le illegális hulladékimport ügyében, vele együtt az újrahasznosítással foglalkozó két üzletembert, a Bobokov-testvéreket is elítélték – írja a mediapool.bg bolgár lap.



Még tavaly robbant ki az ügy, hogy több tonna Olaszországból származó illegális hulladékot találtak a bulgáriai Pleven közelében, amelynek egy részét vissza is szállították még januárban. Akkor Neno Dimov bolgár környezetvédelmi minisztert lemondásra kényszerítették.



Az ügyészek a miniszterhelyettes letartóztatását azzal indokolják, hogy nyomást gyakorolt a helyi tisztviselőkre, kényszerítve őket, hogy azok engedélyezzék a veszélyes hulladék tárolását.



Mint írják, a Bobokovék által vezetett Monbat Recycling veszélyes hulladékkal foglalkozó, Bulgáriában és Olaszországban is működő vállalat, ahol elemeket, polietilént és polipropilént dolgoznak fel. A bolgár és olasz hatóságok közösen nyomoztak az ügyben, majd kiderült, az ő cégük bonyolította a szállítást. (mediapool.bg, hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!