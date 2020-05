Fokozódtak az antirasszista tüntetések és zavargások Amerika szerte, bevetették a Nemzeti Gárdát

Az Amerikai Egyesült Államok számos államában és nagyvárosában a tüntetések zavargássá alakultak át, amelynek megfékezésére Minnesota államában mozgósították a teljes Nemzeti Gárdát – derül ki a The Guardian közvetítéseiből.



Mint írtuk a megmozdulások a miatt kezdődtek, hogy négy rendőr igazoltatás után a földre tepert egy fegyvertelen fekete férfit, majd egyikük a nyakára térdelt. A 46 éves George Floyd csak annyit tudott mondani, hogy nem kap levegőt. Nem sokkal azt követően, hogy bevitték a rendőrőrsre, majd a kórházba, meghalt.



A tragédia hétfőn történt, azóta egész héten egymást követték a tüntetések. A történtek teljes feltárását és igazságszolgáltatást követelő, köveket dobáló demonstrálók ellen a rendőrség szerdán este könnygázt vetett be.



Eleinte kifejezetten a helyi rendőrök elleni tüntetések voltak New Yorkban, Georgiában, Floridában, Texasban, Új-Mexikóban, Arizonában, Kaliforniában, Nevadában. A tiltakozások több helyütt erőszakba torkolltak.



A közösségi médián számos felkavaró felvétel kering a tüntetésekről, zavargásokról, illetve az időközben elkövetett rendőrségi visszaélésekről is. Szombat estig több száz tüntetőt/zavargót tartoztattak le, mint ahogy több hatósági vizsgálatot rendeltek el az erőszakszervezetek tevékenysége miatt.



Minnesota kormányzója szombat délutáni sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a megmozdulás már nem tüntetés a rendőrségi rasszizmus ellen:



"Legyünk nagyon pontosak. A minneapolisi helyzet már semmiképpen nem George Floyd meggyilkolásáról szól. Hanem a civil társadalom megtámadásáról, amely félelemben és zűrzavarban tartja a nagyvárosainkat" - mondta Tim Walz, az állam kormányzója, a CNN tudósítása szerint.



Szombat délután a Minnesota kormánya elrendelte a Nemzeti Gárda teljes állományának mobilizálását.





Minnesota @GovTimWalz has announced the full mobilization of the @MNNationalGuard for the first time since World War II. We are "all-in" to restore order and maintain and keep the peace in Minnesota.