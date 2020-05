Ferenc pápa a járványból kigyógyult betegekkel és az áldozatok családtagjaival imádkozik pünkösdre készülve

Az új koronavírus-járványból felgyógyult betegekkel, a halottak rokonaival és a fertőzötteket segítő egészségügyi dolgozókkal együtt imádkozza a rózsafüzért Ferenc pápa Vatikánváros kertjeiben szombat délután a világ jelentősebb kegyhelyeinek csatlakozásával.



Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikát övező vatikáni kertekben, az úgynevezett lourdes-i barlangkápolnában vezeti a rózsafüzér imát, amellyel Szűz Mária segítségét és oltalmát kéri a járványhelyzetben.



Az imádságban tizennégyen vesznek részt, többségük olasz, mindannyian a járványtól érintettek egy-egy kategóriáját képviselik. Közöttük van egy-egy, a betegségből meggyógyult férfi és nő, a járványban elhunytak családtagjai, a római San Camillo-Spallanzani járványkórház pneumatológus orvosa és ápolója, az ugyanott szolgáló kórházi káplán és szerzetes nővér, az olasz polgári védelem önkéntese családjával, egy gyógyszerész, egy, a járványról tudósító újságíró, valamint egy fiatal család, amelynek a járvány hónapjaiban született gyermeke. Egymás után a rózsafüzér egy-egy tizedét imádkozzák el. Az imát a Vatikán a járvány időszakban megszokott módon interneten egyenesben közvetíti.



Ferenc pápa felhívására a világ nagyobb kegyhelyei is csatlakoznak, többek között a franciaországi Lourdes, a portugáliai Fatima, a lengyelországi Czestochowa, a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás nemzeti kegyhely bazilikája, amelynek magyar kápolnája is van, valamint a mexikói Guadalupe és számos más dél-amerikai és afrikai Mária-kegyhely.



Pünkösdvasárnap a katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilikában mutat be szentmisét hívek nélkül. Déli beszédét azonban már nem interneten mondja el, hanem a pápai palotáknak a Szent Péter térre néző ablakából, szavait a téren állók hallgathatják. Az idén elmarad a pünkösdvasárnapi hagyomány a római Pantheonban, amikor az ókori épület mennyezeti nyílásából rózsaszirmokat szoktak lehullajtani a tűzoltók a Szentlélek alászállásának jelképeként. (MTI)

