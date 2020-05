Görögország június 15-étől fogadja a romániai turistákat

Görögország június 15-étől fogadja a turistákat a hasonló járványhelyzetű uniós országokból, köztük Romániából is - tájékoztat pénteki közleményében Görögország romániai nagykövetsége.



A tájékoztatásban kiemelik, hogy az éttermek és kávézók már május 25-én kinyitottak, a megfelelő szabályok betartásával. Június 1-jétől megnyitják a kempingeket és szállodákat, a hónap közepétől pedig valamennyi szálláshely fogadhatja majd a vendégeket.



Június végéig csak az athéni és a szaloniki repülőterek fogadják a járatokat, július 1-jétől azonban az ország mindegyik reptere működni fog.



A nagykövetség közleménye azt is leszögezi, hogy valamennyi görögországi szállodára ugyanaz az egészségügyi eljárásrend lesz érvényes. Mindegyik hotelben lennie kell egy orvosnak, aki a közegészségügyi hatóságok utasításai szerint jár majd el. A személyzetnek védőfelszerelést kell viselnie, és mérni fogják a testhőmérsékletüket. A szállodák csak a szabadtéri medencéiket nyithatják meg, és a tengerparton is érvényesek lesznek a fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályok.



Hivatalos adatok szerint az elmúlt években mintegy 1,3 millió romániai turista látogatott Görögországba. (agerpres)

