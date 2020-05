Horvátország teljesen megnyitja határait több uniós ország előtt

Horvátország teljesen megnyitja határait Szlovénia, Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Németország állampolgárai előtt - jelentette be Andrej Plenkovic miniszterelnök a kormány csütörtöki ülésén.



Plenkovic az N1 horvát tévécsatorna által élőben közvetített ülésen kiemelte: összehasonlították a járványgörbéket, és úgy találták, hogy a fent említett országokban hasonló a járványügyi helyzet, mint Horvátországban, illetve csökkenő tendenciát mutat az új fertőzések száma.



Ezen tíz uniós ország állampolgárainak nem kell többé megindokolniuk, miért utaznak Horvátországba - hangsúlyozta. Hozzátette: amennyiben másutt változik a helyzet, tovább bővítik a kedvezményezett országok listáját.



Davor Bozinovic belügyminiszter elmondta: a határátlépésnél továbbra is felveszik a külföldi állampolgárok adatait, és a horvátországi tartózkodás alatt mindenkinek be kell tartania a közegészségügyi intézet ajánlásait is.



A beutazásnál meg kell adni az úti célt, a telefonszámot és az e-mailcímet. Elkészült az az alkalmazás is, amely segíti a gyorsabb határátlépést. Aki azonban nem tölti ki előre az entercroatia.mup.hr oldalon fellelhető űrlapot, azoknak a határon kell ezt megtenniük. Várhatóan erre külön sávot is nyitnak. A formanyomtatvány egyelőre csak angol nyelven érhető el, de a következő napokban további 12 nyelvre lefordítják.



A tárcavezető szerint erre azért van szükség, hogy bármilyen probléma felmerülése esetén értesíteni tudják az országban tartózkodó külföldieket. Ilyen lehet például egy járványgóc kialakulása.



A legfrissebb információk szerint az elmúlt egy napban eggyel, 2245-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és egy ember hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma ezzel 102-re nőtt. Az első fertőzés három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2051 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.



A szomszédos Szlovénia a járvány enyhülésével - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, majd május közepén, elsőként az Európai Unióban, hivatalosan is bejelentette a koronavírus-járvány végét.



A válságkabinet csütörtöki közlése szerint az elmúlt 24 órában kettővel, 1473-ra emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és senki sem halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány ismert szlovéniai halálos áldozatainak száma így 108 maradt. (mti)

