Több országban tovább lazulnak a korlátozások

Horvátországban a kiváló járványügyi helyzetre hivatkozva feloldották a vasárnapi boltzárat. Szerdától engedélyezik zárt térben a 100 fős, nyitott térben pedig a 300 fős tömeges rendezvényeket. Május 30-tól pedig már szabadtéri sportversenyeket is lehet rendezni az országban, egyelőre azonban nézők nélkül.



A legfrissebb információk szerint az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet az országban, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 2244, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma pedig 101 maradt. Az első fertőzés három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2047 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.



A szomszédos Szlovénia a járvány enyhülésével - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, majd május közepén, elsőként az Európai Unióban, hivatalosan is bejelentette a koronavírus-járvány végét.



Az országban május 18-án indult meg az oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, május 25-től pedig a kilencedikesek is visszatérhettek az iskolapadokba. A legújabb rendelet szerint a jövő héttől már az összes diák járhat iskolába.



A válságkabinet közlése szerint az elmúlt 24 órában kettővel, 1471-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és senki sem halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány szlovéniai halálos áldozatainak száma így 108 maradt. Az elmúlt egy hétben a napi új fertőzöttek és a halálesetek száma egy és nulla között váltakozott.



Horvátország és Szlovénia is fokozatosan megnyitotta határait a turisták előtt. Horvátországban a turizmusból származó bevételek a bruttó hazai termék (GDP) közel 20 százalékát adják, Szlovéniában a GDP 12 százalékát teszik ki.



Tovább enyhítenek Lengyelországban is a koronavírus-járvány kapcsán elrendelt korlátozásokon, szombattól megszüntetik a szájmaszk kötelező köztéri viselését, a boltokban nem lesz létszámkorlátozás, 150 főig megengedik a gyülekezést - jelentette be Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



A tömegrendezvények megtartásához minden alkalommal az egészségügyi hatóságok engedélye is szükséges lesz.



Vasárnaptól megszüntetik az istentiszteletekre vonatkozó kvótát, a híveknek azonban kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól. A templomokban a szájmaszk viselése továbbra is kötelező, ahogy a boltokban, a tömegközlekedési eszközökön, mozikban és egyéb népesebb, beltéri helyeken is - mondta el Morawiecki.



A színházak, a mozik, a koncerttermek, uszodák, edzőtermek, szaunák, szoláriumok június 6-tól nyithatnak ki, az érvényben lévő egészségügyi szabályok betartása mellett. Aznaptól lehetséges az esküvők megrendezése is, 150 főig. Egyelőre nem nyithatnak ki a diszkók és az éjjeli szórakozóhelyek.



Lengyelországban az egészségügyi szabályok betartása mellett a múlt héten már megnyíltak az éttermek, a fodrász- és kozmetikai szalonok. Fokozatosan nyílnak az óvodák, az alsó tagozatos általános iskolai osztályok. Korábban pedig megnyitották a szállodákat, a bevásárló központokat.



Morawiecki úgy látta: a Covid-19 elleni védőoltás bevezetésééig "az új valóságban" kell élni, alkalmazni az egészségügyi szabályokat. A varsói kormánynak azonban a járványt már az elején sikerült korlátoznia, Lengyelország "elkerülte a legsúlyosabb csapást", ezért júniusban vagy júliusban a lengyel gazdaság újból beindulhat, "teljességgel visszatérhet a normális kerékvágásba".



A kormányzati intézkedéseknek, az úgynevezett gazdaság- és pénzügyvédelmi pajzsnak köszönhetően több mint 4 millió munkahelyet sikerült megmenteni, 40 milliárd zloty ráfordításával - idézte fel a lengyel kormányfő. A politikus hozzátette, hogy az eddig összesen 22 303 ezer vírusfertőzött közül egyre többen felgyógyulnak. Előző nap mintegy 750, összesen 10 330 ilyen esetet regisztráltak. Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter a sajtóértekezleten aláhúzta: a járvány Lengyelországban nem szűnt meg, jelen van elsősorban a sziléziai bányavidéki gócban, ahol karanténintézkedések révén ellenőrzés alatt tartják. A vírus általános terjedése azonban leállt - szögezte le a miniszter. A határzár esetleges feloldásáról a sajtóértekezleten nem esett szó. A határellenőrzést korábban június 12-ig hosszabbították meg.



Izraelben szerdától engedélyezték a vendéglők, kávéházak, bárok megnyitását, és az uszodák is elkezdhetik fogadni a nagyközönséget a koronavírus-járvány enyhülésével - jelentette e Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



A koronavírussal fertőzöttek számának fokozatos csökkenése nyomán szerdától újabb könnyítéseket vezettek be Izraelben. Több mint két hónapos szünet után óvatossági rendszabályokkal, a fizikai távolságtartás betartásával megnyitották a vendégek előtt a vendéglátóipart, az éttermeket, a kávéházakat, a bárokat.



A vendéglők csak előzetes rendeléssel fogadhatják a vendégeket, és csak teljes kihasználtságuk 85 százalékával működhetnek. Mérniük kell a belépők testhőmérsékletét, és az asztaloknak legalább másfél méterre kell lenniük egymástól. Minden egyes új vendég előtt meg kell tisztítani az asztalokat és a székeket. A szabályok megszegőire súlyos bírságok várnak.



Az uszodákba csak annyian léphetnek be, hogy mindenkinek legalább hat négyzetméter vízfelület jusson, és a medencék mellett is legalább tíz négyzetméternyi helyet kell biztosítani minden látogatónak.



A személyautókban ezentúl az eddigi kettő helyett már hárman utazhatnak, de családtagok vagy állandó munkatársak meg is tölthetik a járműveket. A távolsági buszokon 46-ra, a helyi járatokon pedig 49-re emelték húszról az utasok maximális számát.



A taxik két embert szállíthatnak hátsó üléseiken. A boltokban és a bevásárlóközpontokban is enyhített az izraeli kormány: eddig 15, de ezentúl csak 7 négyzetmétert kell biztosítani minden vevőnek.



A munkahelyi, és más találkozók, értekezletek engedélyezett létszáma 50, de továbbra is csakis szájmaszkkal és 2 méteres fizikai távolsággal egymástól. A zsinagógákban már 70 imádkozó lehet egyszerre, de ott is a szokásos óvintézkedések mellett.



Izraelben az utóbbi hetekben fokozatosan visszaszorult a járvány. A koronavírus megjelenése óta 16 757 fertőzöttet tartottak nyilván, akik közül 14 457-en már meggyógyultak. Jelenleg 37-en vannak súlyos állapotban, közülük 33-an lélegeztetőgépen. A halálos áldozatok száma eddig 281 volt.



