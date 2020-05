Addig térdelt a fehér rendőr egy fekete férfi nyakán, amíg az bele nem halt. Zavargások törtek ki az amerikai városban

Az interneten kezdett el terjedni egy videofelvétel, amin az látszik, hogy egy minnesotai, fehér rendőr letartóztatás közben addig térdelt egy földre szorított, fekete férfi nyakán, hogy az meghalt. Az eset Minneapolisban történt.



A felvételen jól hallatszik, hogy a letartóztatott fél hörög és többször is elmondja, nem kap levegőt. Az ügyben az FBI és a minnesotai rendőrség is nyomozásba kezdett, viszont a városban az eset miatt zavargások törtek ki.



Abban a minneapolisi kereszteződésben, ahol a férfi életét vesztette, szerdán százak gyűltek össze. A feldühödött tömeg rendőrautókra támadt és legraffitizte azt a rendőrőrsöt, ahonnan az akcióban részt vevő négy rendőr elindult. A hatóságok könnygázt és gumilövedéket vetettek be a zavargók ellen.



A város polgármestere közben bejelentette, hogy azonnali hatállyal kirúgták a négy rendőrt, akiknek az ügyében belső vizsgálat és nyomozás is indult.



Az elhunyt férfit egyébként termékhamisítás gyanúja miatt tartóztatták le. Letartóztatásakor nem volt nála fegyver, és már hátrabilincselt kézzel feküdt a földön, amikor az egyik rendőr rátérdelt a nyakára és egészen addig maradt rajta, míg az áldozat mozdulatlanná nem vált. A férfi halálát később a kórházban állapították meg. (BBC/CBC/hírszerk.)



