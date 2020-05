Trump hamis állításokat posztolt, ezért a Twitter figyelmeztető linket rakott két twitje mellé is

Először fordult elő, hogy a Twitter azt jelezte: Donald Trump amerikai elnök bejegyzése pontatlan. Trump erre azzal vádolta meg az internetes közösségi felület üzemeltetőjét, hogy beavatkozik az idei elnökválasztásba.



A kaliforniai központú közösségi média kedden éjjel közölte, hogy Donald Trump két bejegyzése sem felel meg a valóságnak. Az elnök mindkét vitatott bejegyzést a novemberi elnökválasztásnak szentelte, s azt írta, hogy a levélben történő szavazás a választások "elcsalásához" vezethet, sőt az egyik bejegyzésben egyértelműen leszögezte, hogy a novemberi választásokon csalás lesz.



A Twitter kapcsolódó linkekben jelezte, hogy az állítások hamisak, s az ellenőrzésükre sürgette a felhasználókat. A linkek megnyitásával az olvasó részben a CNN hírtelevízió egyik riportját találta, amely arról szólt, hogy Trump állításai megalapozatlanok, részben pedig a Twitter rövid jelzéseit a pontatlanságokról. A médiavállalat figyelmeztető bejegyzése alig volt észlelhető, aztán Trump törölte is, de a politikával foglalkozó elemzők azonnal felfigyeltek rá.



A Twitter vezetését ugyanis éveken keresztül éles bírálattal illették az amerikai elnök bejegyzéseinek tartalma vagy stílusa miatt. A cég azonban mindig azzal vágott vissza a kritikákra, hogy Trump nem sértette meg a szolgáltató szabályzatát.



Trump egy válaszbejegyzésben azzal vádolta meg a Jack Dorsey vezette médiavállalatot, hogy beavatkozik a 2020-as elnökválasztási folyamatba. "Azt mondják, hogy az én kijelentésem a levélben történő szavazásról, amely tömeges korrupcióhoz és csaláshoz vezet majd, nem pontos, és ezt a hamis híreket közlő CNN és az Amazon Washington Postjának tényellenőrzésére alapozzák" - írta az elnök, utalva egyben arra is, hogy a The Washington Post tulajdonosa az Amazon internetes kereskedő céget irányító nagyvállalkozó.



Az elnök egy újabb rövid bejegyzésben még hozzáfűzte, hogy a Twitter "teljesen megfojtja a szólásszabadságot", és ezt ő elnökként "nem fogja megengedni". (mti)

