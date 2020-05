Szájmaszkokban ünnepeltek az amerikaiak az Emlékezet Napján

Az Egyesült Államokban szájmaszkokban ugyan, de sok helyütt ünnepeltek az amerikaiak a háborús hősök emléknapján hétfőn.



Szövetségi ünnep és munkaszüneti nap volt az Emlékezet Napja hétfőn, amikor a háborúkban életüket áldozó, valamennyi amerikai előtt tisztelegtek az amerikaiak. Donald Trump elnök és Mike Pence alelnök a Washingtonnal szemben, a Potomac folyó másik oldalán található arlingtoni nemzeti sírkertben koszorúzta meg az Ismeretlen katona emlékművét.



Több mint két hónap után elhagyta lakását Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje is, aki Delaware állam egyik katonai emlékművénél helyezett el koszorút.



Sok amerikai városban emlékeztek koszorúzással az elesett vagy eltűnt katonákra. A szokásos zászlós-táncos felvonulások azonban az idén a koronavírus-járvány miatt elmaradtak, a hivatalos rendezvényeket sok helyütt törölték, és jóval kevesebben látogattak el például a vietnami háborúban elesett amerikai katonák tiszteletére emelt washingtoni emlékműhöz vagy az amerikai polgárháború (1861-1865) egyik döntő csatájának emlékparkjába, a pennsylvaniai Gettysburgbe, mint az elmúlt években.



Csaknem mindenütt szájmaszkot viseltek a látogatók. Chicagótól Bostonon át Atlantáig azonban a katonai temetőkben apró amerikai zászlók tízezreit helyezték el a megemlékezők.



Ezzel együtt is több városban tartottak ünnepségeket. Minneapolisban például skót dudások sorakoztak fel a veteránok otthonánál és köszöntötték őket. A georgiai Woodstock városában interneten tartottak megemlékezést, és Chicagóban egy több mint fél évszázadon keresztül emlékezet napi felvonulást rendező csoport szintén az interneten elevenítette fel a korábbi évek felvonulásainak képeit.



Az Egyesült Államok 50 tagállamában valamilyen mértékben mindenütt könnyítettek a járvány miatti szigorú előírásokon. Több tagállamban kifejezetten az Emlékezés Napjára időzítették az előírások enyhítését. New Jerseyben és Marylandben megnyíltak a tengerparti strandok, Kaliforniában és Minnesotában bejelentették, hogy nyitva állnak a templomok kapui a hívek előtt.



Incidens is történt: Kentucky fővárosában, Frankfortban a szigorítások nagyobb mértékű enyhítéséért tüntetők felakasztottak egy bábut, a demokrata párti kormányzó, Andy Beshear arcképével.



A rendezvényt vasárnap délután tartották, hétfőre országos felháborodást keltett. Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője, aki maga is kentuckyi politikus, a Twitteren ítélte el a történteket. (mti)

