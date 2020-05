Egy percre megáll az élet június 4-én Budapesten

Június 4-én, 16 óra 30 perckor egy percre meg fog állni a budapesti közösségi közlekedés, leállnak a metrók, a buszok, a villamosok - közölte a hírt Facebook-oldalán Karácsony Gergely.



A főpolgármester azt kéri, hogy álljon meg egy percre a közúti autós, biciklis és gyalogos közlekedés is a fővárosban, így emlékezve meg a Trianoni Békediktátum aláírásának 100-ik évfordulójáról.







„Gondolkodhatunk különbözőképpen arról, hogy milyen a felelős nemzetpolitika száz évvel a békediktátum után (...) Abban azonban nem lehet közöttünk vita, hogy száz évvel ezelőtt ordítóan igazságtalan, a nemzetek önrendelkezését sárba tipró döntés született. És mi magyarok, száz évvel a döntés után sem érezhetünk ezzel kapcsolatban mást, mint mélységes fájdalmat. Fájdalmat azért, mert kilakoltattak bennünket országunkból, hiszen Magyarország elvesztette területének és nemzeti jövedelmének kétharmadát. És fájdalmat azért is, mert a nemzeti önrendelkezés jelszavát sárba tiporva, 3,5 milliónyi polgártársunk került pusztán hatalmi számításból, akarata ellenére idegen állam fennhatósága alá. Mintegy 400 ezren kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, sokuk vasúti vagonokban húzta meg magát hetekig-hónapokig, néha évekig. Rájuk, Budapest első menekültjeire is emlékezünk, amikor Trianonról szólunk ”- írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely.



A főpolgármester szerint, hogy fájdalmunkból ne gyűlölet, a múlttal való szembenézésből ne a jövő feladása legyen, ahhoz az kell, hogy egy percre legalább legyen közös az emlékezésünk, „aztán az egy percnyi csend után úgy induljon tovább az élet, hogy egy kicsit közelebb vagyunk egymáshoz”. (hírszerk.)

