Az amerikai kormányzat kilép a Nyitott Égbolt szerződésből

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette, hogy az amerikai kormányzat felmondja a Nyitott Égbolt szerződést.



Az amerikai elnök a döntését azzal indokolta, hogy "Oroszország nem tartotta tiszteletben" az egyezményben foglaltakat. "Mindaddig, amíg nem tartják tiszteletben, kivonulunk az egyezményből" - jelentette ki az elnök a Fehér Ház Rózsakertjében újságíróknak.



Trump ugyanakkor nem zárta ki a szerződés újratárgyalásának lehetőségét. "Szerintem az fog történni, hogy mi kivonulunk, és ők kérni fogják az újratárgyalást" - fogalmazott, hozzátéve, hogy megítélése szerint kiválóak az amerikai-orosz kapcsolatok.



A Nyílt Égbolt szerződést 1992 tavaszán írták alá és 2002-ben lépett életbe. A több mint 30 aláíró állam között van az Egyesült Államok mellett Kanada, Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Királyság, vagy Lengyelország és Magyarország is.



A szerződésben résztvevők arra vállalnak kötelezettséget, hogy kölcsönösen megnyitják egymás számára a légterüket, s engedélyezik a fegyvertelen megfigyelő repülőgépek átrepülését. A megfogalmazott cél a katonai tevékenység átláthatóságának biztosítása és ezzel a bizalom erősítése. Elemzők szerint ez a szerződés az európai biztonság garantálásának egyik eleme.



Az amerikai diplomácia irányítója, Mike Pompeo csütörtök délután közleményben tudatta, hogy az amerikai kormány kilépése a Nyitott Égbolt szerződésből pénteken lép életbe.



A külügyminiszter leszögezte, hogy Trump elnök nemzetbiztonsági stratégiájának elsődleges célja az amerikai nép, az amerikai életforma, valamint az amerikai nemzet biztonságának védelme.



"Az Egyesült Államoknak a kor realitásait szem előtt tartva, éles szemmel kell vizsgálnia bármilyen egyezményt, felmérve, hogy vajon továbbra is az Egyesült Államok érdekeit szolgálja-e" - fogalmazott Pompeo, majd leszögezte, hogy "alapos megfontolások után" az amerikai kormányzat arra a megállapításra jutott, hogy az Egyesült Államoknak többé már nem érdeke, hogy részt vegyen a Nyitott Égbolt egyezményben.



A külügyi közlemény előtt Robert O'Brien nemzetbiztonsági tanácsadó is kommünikét tett közzé. O'Brien azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok "nem marad továbbra is olyan nemzetközi szerződések aláírója, amelyeket a szerződés más aláírói megsértenek, s amelyek nem szolgálják az amerikai érdekeket".



Jonathan Hoffman, a védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön, még Donald Trump bejelentése előtt, azt hangsúlyozta, hogy Washington álláspontja szerint Oroszország nem tesz eleget a szerződésben foglaltaknak. A szóvivő úgy fogalmazott: a Trump-kormányzat elkötelezett szerződésben vállalt kötelezettségei iránt, de most, "a hatalmi versengések korában olyan szerződéseket támogat", amelyek minden oldal számára előnyösek és minden fél felelősségteljesen eleget tesz vállalt kötelezettségeinek.



Az amerikai sajtóban már tavaly ősszel megjelentek értesülések arról, hogy Donald Trump elnök elégedetlen a Nyitott Égbolt szerződéssel. Idén áprilisban a képviselőház és a szenátus külügyi bizottságai és fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságai egyaránt levelet írtak Trumpnak, amelyben bírálatukat fogalmazták meg azért, mert az elnök a világjárvány közepette "lebegteti' a kivonulást a Nyitott Égbolt szerződésből.



A kongresszusi politikusok levelükben rövidlátónak és felelőtlennek minősítették a szerződés várható felmondását. Kifejtették, hogy ezzel a lépéssel Washington aláássa az Egyesült Államok és európai partnerei szövetségét, kivált, hogy az európai szövetségesek e szerződés okán vonhatják felelősségre Oroszországot az esetleges katonai tevékenységéért a térségben.



A Trump-kormányzat egyébként már korábban kivonult a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló szerződésből (INF) is, és új feltételeket támasztott az Oroszországgal érvényben lévő Új START-szerződés megújításához is. (mti)



Nyitókép: honvedelem.hu

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!