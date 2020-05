Az Európai Bizottság meghosszabbítaná az SZNT aláírásgyűjtésének időszakát

Az Európai Bizottsághoz fordult Varga Judit magyar igazságügyi miniszter, és kérte, hogy hosszabbítsák meg az aláírásgyűjtési időszakot a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése kapcsán.



A miniszter Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy a koronavírus-járvány miatt a tagállamok által elrendelt utazási és kijárási korlátozások rendkívül megnehezítették az aláírásgyűjtést, ezért sikerként könyvelhetik el, hogy a Bizottság szerdai javaslata szerint az uniós polgárok számára ismét megnyílik a lehetőség a kezdeményezés támogatására.







„Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács elfogadja a javaslatot, további hat hónappal hosszabbodik majd meg az aláírásgyűjtés időszaka. A példaértékű magyar összefogásnak köszönhetően már több mint 1 millió uniós polgár támogatását bírja a kezdeményezés. Azonban az 1 millió aláírás kritériuma mellett azt a feltételt is teljesíteni kell, miszerint legalább 7 tagállamban meghatározott számú aláírást kell elérni. Ne feledjük el, minél több aláírás gyűlik össze, annál erősebb lesz a közös üzenet. Minden magyar aláírás számít!”- írja Facebook-bejegyzésében Varga Judit.



A megadott határidőre sikerült ugyan összegyűjtenie az 1 millió aláírást az SZNT-nek, most azonban az Európai Parlament és a Tanács jóindulatán múlik, hogy sikerülhet-e külföldön is összegyűjteni a szükséges aláírásokat. (hírszerk.)

