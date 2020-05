A Moldovai Ortodox Egyház is összeesküvés-elméleteket terjeszt a koronavírusról és Bill Gatesről

Kérést intézet a Moldovai Ortodox Egyház a kormányhoz, hogy ne engedélyezzék az országban a koronavírus elleni vakcinát, mert szerintük az 5G technológia és a Kínában valamint Olaszországban alkalmazott vakcinák kombinációja áll a járvány mögött, ami a feje tetejére állította az egész világot.



Az orosz ortodox patriarchátus alá tartozó egyház közleménye szerint a kötelező COVID-19 elleni oltással csupán mikrocsipeket és „más idegen eszközöket” akarnak bejuttatni az emberi szervezetbe.



A közlemény felsorakoztatja a legvadabb összeesküvés-elméleteket, miszerint számos országban tiltakoznak a koronavírus elleni vakcina ellen, mivel azt azért fejlesztették ki, hogy mikrocsipeket juttasson az emberek szervezetébe, majd az 5G technológia segítségével kontroll alatt tudják tartani a népességet. Az egyház nyílt leve említést tesz Bill Gatesről is, akit az „emberiség ellenségének” nevez, és aki szerintük 500 ezer indiai gyerek haláláért felelős és arra törekszik, hogy lecsökkentse a Föld lakosságát.



A dokumentum szerint a technológiát Svédországban fejlesztették ki és már Olaszországban is megjelent, és „félő”, hogy tovább fog terjedni más országokban is, ezt pedig szerintük meg kell akadályozni.



(adevărul/hírszerk.)

