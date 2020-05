Trump fontolgatja a Latin-Amerikából érkezők beutazási tilalmát

Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy megtiltja a beutazást az Egyesült Államokba Latin-Amerikából - jelentette ki maga az elnök kedden újságíróknak.



Az elnök közölte: nincs még végleges döntés, de a kormányzat erősen fontolgatja az utazási tilalmat, különösen Brazília esetében. Brazília ugyanis a világon a harmadik olyan ország, ahol a legtöbb koronavírusos fertőzést diagnosztizálták.



Trump megjegyezte, hogy brazil földön "többé-kevésbé a nyájimmunitás elve szerint kezelték a járványt, és ezért van sok problémájuk". Mint mondta: mivel a legtöbb brazil Floridába érkezik, ezért nagyon bízik Ron DeSantis floridai kormányzóban, aki a megítélése szerint kiválóan kezeli a járványhelyzetet és rengeteg vírustesztet készíttet.



Az Egyesült Államokban kedd estig - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint - több mint másfélmillió volt a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, és 91 ezernél is többen haltak meg a vírus kiváltotta Covid-19-betegségben.



Kedden megugrott az újonnan regisztrált fertőzöttek száma Marylandben: kedden estig, egyetlen nap alatt, 1784 új fertőzöttet diagnosztizáltak. A járvány kitörése óta ez volt a legnagyobb számú megbetegedés. Marylandben jelenleg 41 ezer a fertőzöttek száma. Virginiában először regisztráltak a Covid-19-betegséggel valószínűsíthetően összefüggő Kawasaki-kórhoz hasonló, gyulladásos megbetegedést egy kisgyermeknél.



Lassabb ütemben, de nőtt az új betegek száma New Jersey államban is, ahol kedden már több mint 149 ezerre emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma.



Phil Murphy kormányzó bejelentette, hogy eddig 4295 idős ember hunyt el az állam idősotthonaiban és elfekvő intézményeiben. Pennsylvaniában az egészségügyi hatóság demokrata párti vezetője, Rachel Levine lemondását követelik a helyi republikánus politikusok, mert Levine írásban kötelezte az idősotthonokat a Covid-19-cel kezelt, de még nem gyógyult betegek befogadására, az utasítás előtt azonban a saját édesanyját kivette az egyik otthonból és egy szállodában helyezte el.



A május 25-én ünnepelt hősök napjáig - amikor a háborúkban életüket vesztett amerikai katonák emlékére tartanak rendezvényeket és ünnepségeket - mind az 50 amerikai állam részlegesen újraindítja gazdaságát és a mindennapi életet. Az utolsó a sorban Massachusetts és Connecticut, a kivétel pedig a tagállami státussal nem rendelkező szövetségi főváros, Washington lesz.



A szövetségi fővárosban június végéig hosszabbították meg a kijárási korlátozásokat, minden üzlet és szolgáltató zárva tart, ám a járvány hevessége mégsem csillapodik. Kedd estig több mint 7500 fertőzöttet tartottak nyilván, és csaknem félezer az elhunytak száma. (közlemény)

