Elfogadta a nemváltás jogi elismerését tiltó törvénytervezetet a magyar országgyűlés

A magyar parlament keddi plenáris ülésén kétharmados többséggel, 133 igen, 57 nem, és 4 tartózkodás szavazattal elfogadta azt a salátatörvény-tervezetet, ami egyebek mellett a nemváltoztatás jogi elismerését is lehetetlenné teszi.



A 444.hu beszámolója szerint a magyar ellenzéki pártok több módosító javaslatot is benyújtottak, de ezeket a zárószavazás előtt egytől egyig leszavazta a kormánypárti többség.



A törvény lényege, hogy bekerülne az anyakönyvi nyilvántartásba a születési nem, amit „az elsődleges nemi jelleg, illetve kromoszóma alapján meghatározott biológiai nem” alapján határoznának meg, ez pedig nemcsak felváltaná a személyazonosító adatok nyilvántartásában szereplő nemet, és azt többé nem lehetne megváltoztatni.



Korábban a Transvanilla Egyesület - amely évek óta perben áll a magyar állammal, amiért az nem biztosít jogokat a transzneműeknek - is tiltakozott a törvénytervezet ellen.



A mostani törvényjavaslat ellehetetleníti a nemváltó műtétek jogi elismerését, a porták szerint azonban ezzel korábban is rendszeresen késlekedett a magyar államigazgatás, majd 2 éve fel is függesztették az ilyen kérelmek elbírálását, és ezért nemzetközi bírói fórumok el is marasztalták a magyar államot. (444.hu/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!