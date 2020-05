Új-Zéland lakossága elérte az ötmilliót

Elérte március folyamán az ötmilliót Új-Zéland lakossága - jelentette be hétfőn a szigetország statisztikai hivatala.



Brooke Theyers, az új-zélandi statisztikai hivatal népesség-nyilvántartási vezetője elmondta, hogy ez jelentős mérföldkő az ország történetében, egyúttal ez volt "a leggyorsabb millió", mert a négymilliót 2003-ban 17 évvel ezelőtt érte el az Új-Zélandon élők száma.



A szigetország lakossága 1908-ban lépte át az egymilliót, majd 1952-re, és 1973-ra gyarapodott ismét egy-egy millióval az új-zélandiak száma.



Annak pontos dátumát, hogy mikor lépte át az ötmilliós határt az ország lakosságának száma, később közlik majd, az adatok felülvizsgálata után. Miután az ország lakossága elsősorban a bevándorlás miatt gyarapszik, Theyers szerint valószínűleg egy repülővel érkező bevándorló lehetett az ötmilliomodik a szigetország lakói között, de elképzelhető, hogy egy helyi újszülött volt az. Új-Zéland lakossága évente átlagosan 1,3 százalékkal nőtt 2003 óta.



Brooke Theyers arra is kitért, hogy a szigeten élők száma amiatt is emelkedett valamelyest, hogy a koronavírus-járvány miatt sokan hazatértek, illetve, akik el akartak költözni, azok közül sokan mégis inkább maradtak. (mti)

