Olaszország készen áll az újraindulásra az óvatosság jegyében - jelentette ki Giuseppe Conte miniszterelnök az ország május 18-i újranyitása előtti szombat esti sajtótájékoztatóján. A jobboldali ellenzéket és a Liga pártját vezető Matteo Salvini úgy reagált, az olaszok türelme elfogyott.



Giuseppe Conte kijelentette, az eddigi óvintézkedések meghozták eredményüket, a jelenlegi járványhelyzet lehetővé teszi az újraindulást, annál is inkább, mivel "Olaszország társadalma, gazdasága nem várhat tovább".



Elmondta, a járványgörbét sikerült laposítani, a kórházak intenzív osztályain növelték az ágyszámot, működőképes egészségügyi ellenőrzési rendszert léptettek életbe.



"Adottak a feltételek, hogy bizalommal, felelősséggel újrainduljunk, az óvatosság jegyében" - jelentette ki.



Hozzátette, hogy számolnak a fertőzés erősödésének kockázatával, hangsúlyozva, hogy országos és helyi szinten folyamatosan ellenőrzik a járványgörbe alakulását, és szükség esetén a korlátozások azonnali visszaállítását rendelik el. Kiemelt óvatosságra szólította fel a gócpont Lombardia tartomány lakosait, arra kérve őket, mindig viseljék a szájmaszkot és kerüljék a csoportosulást.



Megjegyezte, jól tudja, hogy az újranyitás nem jelent mindenki számára azonnali újraindulást "a járvány okozta társadalmi nehézségek nem tűnnek el egyik napról a másikra". Kifejtette, hogy a felhasználható EU-források növelésén dolgozik.



Giuseppe Conte felsorolta a május 18-i újraindulás részleteit a kereskedelem, vendéglátás megnyitásával. Bejelentette, hogy a mozik újranyitását június közepétől tervezik.



Megerősítette, hogy az olaszok tartományok közötti mozgását június 3-tól engedélyezik, és ugyanekkor Olaszország megnyitja külső határait is az EU-tagállamokból érkezők előtt, karantén kötelezettség nélkül. Hangsúlyozta, hogy a határnyitásra az olaszországi idegenforgalom talpraállítása miatt van szükség.



Giuseppe Conte most először nem interneten, hanem a római kormánypalota udvarán tartotta tájékoztatóját, újságírók jelentében. Több média távol maradt tiltakozásul a járványhelyzetben csökkentett állami sajtófinanszírozás miatt.



Matteo Salvini közösségi oldalán azt üzente, az olaszok türelme elfogyott. "Ha továbbra sem hallják meg szavunkat, a terek adnak majd erőt és hangot nekünk" - jelentette ki a Liga által június 2-ra meghirdetett demonstrációra utalva.



Matteo Salvini hangoztatta, hogy békés, az óvintézkedéseket tiszteletben tartó megmozdulásra készülnek azok mellett, akikről a kormány megfeledkezett vagy nem vesz figyelembe. Kijelentette, Olaszországot nem lehet továbbra is "túszul ejteni", bezárni és megbénítani, miként nem lehet "gyermekeink jövőjét Berlinre bízni"- tette hozzá.



Kifejtette, a jobboldal a június 2-i megmozdulással új politikai irányt indít el annak érdekében, hogy Olaszország ismét növekvő, büszke ország legyen. A római kormány intézkedésével kapcsolatban, amellyel mintegy félmillió eddig illegális bevándorló kérelmezhet tartózkodást és munkavállalási engedélyt Olaszországban, Matteo Salvini úgy vélte, "őrültségről van szó, amely csak a bűnözést növeli". A római kormány ahelyett, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat segítené, a migránsokat segítő szervezeteket finanszírozza - jelentette ki Matteo Salvini. (mti)

