Németországban börtönt kaphat, aki meggyalázza az EU, vagy más államok zászlaját

Aki mostantól meggyalázza az Európai Unió vagy más államok zászlaját vagy himnuszát, pénzbüntetést vagy akár három év börtönt is kaphat Németországban, döntötte el a német szövetségi törvényhozás csütörtökön.



A 444.hu által szemlézett Spiegel cikk szerint a büntető törvénykönyv szigorítás értelmében mostantól bűncselekménynek számít más államok szimbólumainak szétzúzása, összeroncsolása vagy felismerhetetlenné tevése.



Christine Lambrecht igazságügyi miniszter elmondása szerint a zászlóégetéseknek már semmi köze a békés tüntetésekhez. A német törvényhozásban egyedül a szélsőjobboldali AfD párt tiltakozott a törvény ellen, mert szerintük azzal az állam beleavatkozik a vélemény- és művészeti szabadságba.



Magyar szempontól érdekes, hogy a népet lap a cikk illusztrátorához egy 2012-ben Magyarországon készült fotót használt, amelyen az látszik, hogy az akkor még Jobbikos Novák Előd, a párt akkori elnöke és országgyűlési képviselője meggyújt egy EU-s zászlót. (Via 444.hu)



