A horvátok inkább kiirtják az érintetlen erdőiket a bosnyák határnál, csakhogy megállítsák az illegális határátlépést

Horvát munkások kezdték el kivágni az érintetlen erdőket a nyugat-boszniai Pljeąivica-hegység horvátországi oldalán, mivel az erdős terület a Közel-Keletről Görögországon át érkező illegális bevándorlók kedvelt átkelője, és szinte képtelenség ellenőrizni az 50 kilométer hosszú határszakaszt a sűrű növényzet miatt.



A bosnyák hatóságok viszont úgy vélik, hogy mivel a horvátok csak a saját térképeik alapján kezdtek bele a munkálatokba, így már jó 500 méterre benyomultak Bosznia-Hercegovinába.



Danijel Trivunic, a bosnyák határvédelem parancsnok-helyettese is arról számolt be az Euronews-nak, hogy az erdészeik jelentései szerint a horvátok már bosnyák földön tarolják az erdőt.



A Bihács megyei erdészet vezetője sem érti, hogy a horvátok miért nem csak a saját területükön irtanak, mivel ott is meg lehetne állítani az illegális bevándorlókat. A Euronews szerint egyelőre a bosznia-hercegovinai oldalon senki sincs, aki megállítsa a horvát munkásokat.



A hírtelevízió beszámolója szerint Dinári-hegységben - ami északnyugat–délkeleti irányban, Szlovéniától egészen Albániáig nyúlik - található Európa egyik utolsó érintetlen erdősége, amit a járvány miatt most a környezetvédők sem tudnak megóvni. A Euronews szerint az utóbbi hónapokban néhány száz ember próbált meg ezen az útvonalon bejutni az EU-ba. (Euronews/hírszerk.)

