Már nem kell sokat aludni, ha sofőrvizsgáznál vagy beíratnád az új autódat

Május 18-tól, hétfőtől megnyitnak a regisztrációs irodák, majd júniustól újrakezdődhet az új gépjárművek forgalomba íratása is, valamint újra elkezdik vizsgáztatni azokat a személyeket, akik meg szeretnék szerezni a jogosítványt - közölte az országos gépjármű- és gépjárművezetés-ellenőrző hivatal (DRPCÎV).



Közleményük szerint mindenki, aki új rendszámot szeretne igényelni, annak előtte regisztrálnia kell magát a hivatal honlapján, mert a későbbiekben - beosztás szerint - 5 és 10 fős csoportokat fogadnak majd egyszerre. Felhívták továbbá arra is a figyelmet, hogy a munkaprogram megyénként eltérő lehet majd, erről fontos előtte tájékozódni.



A sofőrvizsgát tenni kívánók figyelmét felhívták továbbá arra is, hogy a vizsgáztatásokat két lépésben kezdik majd újra, elsőként pedig azok jelentkezhetnek gyakorlati vizsgára, akik már sikeresen teljesítették az elméleti részt, de a járvány miatt nem vizsgázhattak le teljesen. Úgy tervezik, hogy a gyakorlati vizsgák újraindításával elkezdik az elméleti vizsgáztatást is. Mindkét esetben kötelező járványügyi szabályokat kell betartaniuk a vizsgázni vágyóknak és a vizsgáztatóknak is.



Az elméleti és a gyakorlati vizsgákkor is maszkot kell majd viselniük a jelenlévőknek, a gyakorlati vizsgák előtt pedig minden járművet fertőtleníteni kell.



A vizsgázók és a vizsgabiztosok csak nyílt terepen gyülekezhetnek majd, és tilos a szülőknek, barátoknak elkísérniük a vizsgázó személyt.



A gyakorlati vizsgák előtti találkozókat is úgy kell lebonyolítani, hogy a helyszínen mindenki tartsa meg a másfél méteres távolságot a másiktól. (Az utóbbi kitétel eléggé érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy utána többen is beülnek majd ugyanabba az autóba - szerk. megj.) ( presasm.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!