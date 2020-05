Megvédte Vincze Loránt a magyar kormányt az EP-ben

Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő is felszólalt azon a vitán az Európai Parlamentben, amelyen a magyar kormány járványügyi intézkedései voltak terítéken.



"Szögezzük le, hogy a magyarországi jogállamiságról rendezett mai vitát egyetlen egy új fejlemény sem indokolja. Azok a hamis hírek, amelyek a magyar helyzettel kapcsolatban Európát elárasztották, sorra cáfolatra leltek" - mondta Vincze, példának hozva fel, hogy elterjedt a nyugati sajtóban, hogy nem ülésezik Magyarországon a parlament, holott ez nem igaz.



Szerinte nem demokratikus, hogy a magyar kormány képviselőit nem hallgathatják meg. "Egy hónappal ezelőtt két frakcióvezető online kapcsolaton keresztül szólalhatott fel. Ők miért egyenlőbbek?" - tette fel a kérdést, utalva arra, hogy Orbán Viktor nem kívánt személyesen részt venni a vitán, Varga Judit igazságügyi miniszternek meg nem engedte meg az EP elnöke, hogy helyette felszólalhasson.



"Tudjuk, hogy 2010-es megválasztása óta az európai baloldal folyamatosan támadja Orbán Viktort. A magyar polgárok azóta hét országos választáson szavaztak bizalmat neki és a Fidesznek" - mondta Vincze.



Szerinte a "brüsszeli boszorkányüldözéssel" nem lehet választásokat nyerni. "A támadásoknak helyet adva az Európai Parlament viszont a saját hitelét veszélyezteti a polgárok előtt. Mondjuk ezt végre ki!" - mondta.



Felvetette, hogy opció lehetne az is, hogy a jogállamiságról minden tagállam esetében vitát rendeznek. "Miközben Magyarország ellen folyamatos boszorkányüldözés zajlik, senkit sem zavar, hogy Johannis elnök szerint gyakorlatilag a kisebbségi jogok bővítése nemzetárulás. Pedig szavai a román alkotmány szellemét és a jogállamiságot is sértik" - vetette fel a képviselő.



A vitát a cseh Vera Jourová nyitotta meg, aki a jogállamiságért felelő európai biztos. Arról beszélt, hogy a válságra adott válasznak meg kell felelnie az emberi jogi követelményeknek, a szükségesség és az arányosság elve alapján indokolhatók a rendkívüli intézkedések. Szerinte Magyarország esete aggodalomra ad okot. Elmondta, hogy veszélyhelyzetnek Magyarországon nincs lejárati határideje, ezért a magyar parlamentnek ellenőrző szerepet kellene gyakorolnia a kormány felett. Külön aggódását fejtette ki amiatt is, hogy a dezinformációt szankcionáló törvény mennyire szigorú lett.



Több más EP-képviselő is aggodalmát fejezte ki a magyarországi helyzetre nézve, volt aki az önkormányzatok elleni támadásokért, mások az LMBTQI emberek jogaiért, a sajtó szabadságáért szólaltak fel.



A mai vitának nem lesz konkrét hozadéka, a végén nem fog állásfoglalást elfogadni a parlament. Viszont megtette már április 17-én, ebben kiemelte, hogy a veszélyhelyzet határidő nélküli meghosszabbítása, a kormány határidő nélküli felhatalmazása a rendeletekkel történő kormányzásra és a parlamenti ellenőrzés meggyengítése „az európai értékekkel teljes mértékben összeegyeztethetetlenek”. (hírszerk.)

