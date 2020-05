Az ápolók és a szülészek előtt tiszteleg az Egészségügyi Világszervezet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közgyűlése 2020-at az „Ápolók és szülészek nemzetközi évének” nyilvánította Florence Nightingale, a modern betegápolás úttörője, ápolónő, statisztikus születésének 200. évfordulója tiszteletére.



A WHO és partnerei (világszerte több száz szervezet) az ápolók munkájának fontosságára hívják fel a figyelmet, ugyanakkor köszönetet mondanak az egészségügyi dolgozóknak.



Mint rámutatnak, a nővérek élen járnak a járványok elleni küzdelem terén - magas színvonalú kezelést és gondozást biztosítanak a betegeknek. Az ápolók az egészségügyi dolgozók több mint felét teszik ki, és világszinten 5,9 millió nővérre lenne még szükség, különösen az alacsony és közepes jövedelmű országokban – írja a WHO közleménye.



A Covid-19 világjárvány ékes példája az ápolónők létfontosságú szerepének. „Ápolók és más egészségügyi dolgozók nélkül nem nyerjük meg a járványok elleni küzdelmet, nem fogjuk elérni a fenntartható fejlődés céljait és az általános egészségügyi lefedettséget” – hangsúlyozzák.



Az Egészségügyi Világszervezet arra szólítja fel az országokat, hogy biztosítsák:



- az ápolók és az összes egészségügyi dolgozó munkahelyi biztonságát, többek között az akadálymentes hozzáférést az egyéni védőeszközökhöz



- az ápolók és az összes egészségügyi dolgozó hozzáférését a mentálhigiénés támogatáshoz, az időben érkező fizetéshez, a betegszabadsághoz és a biztosításhoz; valamint hozzáférést a legfrissebb tudományos eredményekhez, amelyek szükségesek az összes egészségügyi igény kielégítéséhez, ideértve a járványokat is



-az ápolók hozzáférését a pénzügyi támogatásokhoz és egyéb olyan erőforrásokhoz, amelyek segítenek a COVID-19 és a jövőbeli járványok kezelésében



Áprilisban a WHO és a partnerei kezdeményezték egy globális szintű, az ápolók helyzetéről szóló jelentés kidolgozását, mely rávilágít az előttünk álló kihívás mértékére, és megvalósítható modelleket biztosít a kormányok számára az ápolásba történő beruházások terén.



Az ápolói munkaerő fejlesztésével az országok elérhetik az egészségi állapot javításának, a nemek közötti egyenlőség előmozdításának és a gazdasági növekedés támogatásának hármas célkitűzését.



Május 12-én, hétfőn, az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a WHO és partnerei megemlékeztek azokról a nővérekről és egészségügyi dolgozókról, akik a COVID-19 járvány elleni küzdelem során vesztették életüket. (who.int, hírszerk.)



Nyitókép: H Shaw/unsplash.com

