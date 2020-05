Skóciában a szabadban történő oktatás lehetőségeit fontolgatják

Skót szakemberek szerint a koronavírus-járvány a közeljövőben arra ösztönözheti a szülőket és a tanárokat, hogy egyre több figyelmet fordítsanak a szabadban történő oktatásra.



Nicola Sturgeon skót miniszterelnök korábban már bejelentette, hogy az országban augusztusig nem nyithatnak újra a tanintézmények, most a Guardian mégis arról számolt be, hogy számos tanintézmény azt vizsgálja, hogy milyen lehetőségeket rejt magában a szabadban történő oktatás. Ugyanis szerintük a külterek használatával optimalizálni lehet a fizikai távolságtartást is.



Skóciában egyébként léteznek speciális szabadtéri óvodák és most más intézmények is fontolóra veszik, hogy ezeknek az intézményeknek a működését, hogyan tudnák adaptálni a sajt programjukba.



Az ország oktatási és politikai döntéshozói közül sokan érvelnek - bizonyítékokra támaszkodva - amellett, hogy a szabadban történő tanulás exponenciálisan pozitív hatással van a diákokra.



Amióta az országban bezárták a tanügyi intézményeket, azóta számos szabadtéri óvoda vált kulcsfontosságú gyermekgondozási központtá, ugyanis ezek működése engedélyezett, és a munkavállaló szülők igyekeznek ezekbe átíratni a gyermekeiket.



Zoe Sills, az egyik ilyen elgini óvoda vezetője azt nyilatkozta a lapnak, hogy amikor a természet csak egy karnyújtásnyira van a gyerekektől, akkor nincs is szükség annyi játékszerre, ahol a vírus átterjedhet egyik gyermekről a másikra. Az oda járó gyerekek minden nap kapnak egy kis zsákocskát, amiben ecsetet, zsírkrétát és ragasztót is találnak, az oktatóik pedig arra ösztönzik őket, hogy találjanak egy saját helyet a szabadban, ahol elvégezhetik a rájuk kiosztott feladatokat.



Egyelőre azonban elég nagy kihívást jelent, hogy a hagyományos oktatási intézmények megértsék, hogy milyen lehetőségeket rejt magában a kültéri oktatás, és azt hogyan tudnák a saját maguk profiljához igazítani. (Guardian/hírszerk.)



Nyitókép: Public Domain Pictures

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!