Svéd egészségügyi miniszter: Elbuktunk az idősek védelmezését tekintve

„Elbuktunk az idősek védelmezését tekintve. Ez nagyon komoly dolog, és társadalmunk egészére nézve kudarc. Tanulnunk kell ebből, mert még nincs vége ennek a járványnak” – mondta Lena Hallengren, svéd egészségügyi miniszter a köztévének a Qubit értesülései alapján.



Hallengren az interjúban elismerte, hogy kudarcot vallott az a stratégia, ami kizárólag a koronavírus-járvány veszélyeztetett polgárainak védelmezésére koncentrált (azaz kiemelten idősekre és a betegségben szenvedőkre).



Mint a Qubit írta, a hivatalos statisztikák szerint a 70 év fölötti áldozatok fele idősek otthonában betegedett meg, egynegyede pedig otthoni idősgondozásban részesült. A legfrissebb adatok szerint Svédországban 3 220 halálos áldozatot szedett eddig a járvány, és bár a nyájimmunitás elérését vizionáló svéd intézkedések a 70 év fölötti lakosok védelmét tűzték ki célul, az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt.



Az európai intézkedések többségével ellentétben Svédországban nem zárták be az általános iskolákat, az éttermeket és a kocsmákat sem, és a lakosság nagy részét egyszerűen a higiéniás és távolságtartási ajánlásokkal igyekeztek védeni. Az idősek otthonaiban a többi északi országhoz hasonlóan március 31-én megtiltották a látogatást, de ezekben az országokban meg sem közelíti az ilyen intézményekben történt halálesetek száma a svéd adatokat.



A védőfelszerelés hiányáról több helyről is beszámoltak a svéd médiában, miközben egyes ápolók megtagadták a munkát a fertőzésveszélytől tartva, mások pedig annak ellenére vették fel a munkát betegeskedve, hogy a magukon a koronavírus-fertőzés tüneteit észlelő dolgozóknak az otthonmaradást javasolták. Olyan esetekről is beszámoltak, amelyek során a kórházban fertőződtek meg idősek, és onnan vitték be a vírust az idősek otthonába.

