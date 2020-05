Valamelyest enyhült a brit kormány otthonmaradási előírása

Valamelyest enyhült vasárnap a brit kormány által a koronavírus-járvány megfékezése végett hét hete meghonosított előírás, amely eddig a legszükségesebb esetek kivételével otthonmaradásra kötelezte a lakosságot.



Boris Johnson miniszterelnök vasárnap délután a Twitteren új felhívást tett közzé, amelynek megfogalmazása szerint mindenki tartózkodjon otthon, „amennyire ez csak lehetséges”, és „ha tud”, dolgozzon otthonról.



Johnson Twitter-bejegyzése továbbra is tartalmazza az útmutatást arra, hogy az emberek otthonaikon kívül tartsanak két méter távolságot egymástól, de ez kiegészült azzal a kitétellel, hogy "ahol ez lehetséges".



A felhívásban olvasható az is, hogy mindenki korlátozza a kapcsolattartást másokkal.



A kormányfő a Twitter-bejegyzésben felhívja a figyelmet arra is, hogy változatlanul szükséges a gyakori kézmosás.





Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.



This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlert pic.twitter.com/2z9yl1Fxs4