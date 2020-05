Szigorítja a vízumkiadást a kínai újságírók számára az amerikai kormány

Az amerikai kormányzat szigorítja a vízumkiadást a kínai újságírók számára - jelentette be az amerikai belbiztonsági minisztérium szombaton.



A tárca szerint a döntés válasz arra, ahogyan Kína az ott dolgozó amerikai újságírókkal bánik. Az intézkedést a szövetségi kormány hivatalos közlönyében, a Federal Registerben tették közzé, megjegyezve azt is, hogy Kína "elnyomja a független újságírást".



A hétfőn életbe lépő új rendelkezés szerint kínai újságírók maximum 90 napra kaphatnak amerikai vízumot, bár ennek érvényességét kérésre meghosszabbíthatják. Az új szabályozás nem vonatkozik a hongkongi és a makaói újságírókra.



Elemzők emlékeztetnek arra, hogy a két ország között sajtóügyekben már korábban is voltak korlátozó intézkedésekhez vezető nézetkülönbségek. Márciusban Kína bejelentette, hogy visszavonja a három legnagyobb amerikai lap tudósítóinak akkreditációját, sőt, ki is utasította az újságírókat az országból, válaszként arra, hogy Washington korlátozta a kínai állami média Egyesült Államokban dolgozó munkatársainak létszámát.



Az elmúlt hónapokban éles szóváltás alakult ki Washington és Peking között az új típusú koronavírus világjárványa ügyében is. Donald Trump amerikai elnök és kormányzatának több tagja többször is azt hangoztatta, hogy Kína nem adott időben és megfelelő mértékű tájékoztatást a járványról, annak eredetéről és kitörésének időpontjáról. (mti)

