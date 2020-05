Szerbia tiltakozott az EU-nál Nikola Tesla horvát nemzetiségűnek nevezése miatt

Belgrád tiltakozó jegyzéket küldött Brüsszelnek, amiért az Európai Unió egyik internetes oldalán Nikola Teslát, a világhírű feltalálót horvát származásúként tüntette fel.



Az Európai Unió Tanulósarok nevű internetes oldalán azt írták, hogy a "horvát tudós" egyike volt azoknak a feltalálóknak, akik először észlelték a röntgensugárzást. A szerb külügyminiszter és a kulturális is miniszter is bocsánatkérést vár Brüsszeltől a hibás leírásért.



Nikola Tesla 1856-ban az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó, ma Horvátország területén található Smiljanban született szerb nemzetiségű szülők gyermekeként. Élete nagy részét külföldön töltötte, Grazban, Mariborban és Prágában tanult, majd Budapesten és Párizsban dolgozott, végül 1884-ben az Egyesült Államokba költözött. A történelemkönyvekben található leírások szerint a feltaláló azt állította, büszke szerb származására és horvát szülőföldjére.



Nikola Tesla származásáról Szerbiában és Horvátországban évtizedek óta vita folyik, mindkét ország sajátjának tekinti a huszadik század egyik legnagyobb géniuszát. Legismertebb találmányai között a váltakozó áram, a távirányítás és a radar előli álcázás is szerepel. Legnagyobb riválisa Thomas Edison volt.



A tudós 1943-ban halt meg New Yorkban, hamvait Belgrádban a róla elnevezett múzeumban őrzik, ám Zágrábban és Belgrádban is állítottak neki szobrot. (mti)

