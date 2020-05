Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés fejlesztésére

Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés biztonságos feltételeinek megteremtésére, mivel az emberek közötti távolságtartás szükségessége miatt a közösségi közlekedés kapacitásainak töredéke lesz csak kihasználható a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások feloldása után is.



Grant Shapps közlekedési miniszter, aki a szokásos napi kormányzati sajtótájékoztatót tartotta szombat este a Downing Streeten, elmondta: az emberek között jelenleg előírt kétméteres távolságtartás azt jelenti, hogy a tömegközlekedés a Covid-19 járvány előtti időszak kapacitásának tizedével tud csak működni.



Vannak ugyanakkor olyan országrészek, amelyekben a járvány kezdete óta 70 százalékkal nőtt a rendszeresen kerékpárral közlekedők száma.



Ennek a folyamatnak a fenntartása továbbra is kívánatos, ezért a brit kormány 2 milliárd fontos programot hirdet a kerékpáros közlekedés kiterjesztésére, és ebből jut a gyalogosközlekedés biztonságosabbá tételére is - mondta Shapps. (mti)



