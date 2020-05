Vasárnap indítják az első különvonatokat az osztrák idősgondozásban dolgozó romániaiak számára

Vasárnap indul az első két különvonat Temesvárról, amely az osztrák idősgondozásban dolgozó román vendégmunkásokat szállítja Bécsbe - közölte pénteken a román állami vasúttársaság (CFR).



A következő vonatpár május 13-án veszi fel a temesvári Északi Pályaudvaron az ausztriai idősgondozásra jelentkező, az osztrák fél által beszervezett romániai munkavállalókat.



Az osztrák ÖBB szövetségi vasúttársasággal közösen üzemeltetett hálókocsi-szerelvények mindegyikén, a koronavírus-járvány miatt szükséges óvintézkedések betartásával 350-350 férőhelyet alakítanak ki.



A CFR azt követően jelentette be a - Magyarországon keresztül megállás nélkül közlekedő - különvonatok menetrendjét, hogy a román közlekedési miniszter rendeletben szabályozta pénteken a román vendégmunkások kiutazásának feltételeit a koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli állapot közepette.



A román jóváhagyásra a tervezettnél egy hetet többet kellett várni: Caroline Edtstadler osztrák európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter már április végén eldöntött tényként számolt be arról, hogy májustól különvonatok segítségével fogják enyhíteni az osztrák idősgondozásban tapasztalható munkaerő-hiányt. Hozzátette, hogy országában mintegy 33 ezer idős ember szorul 24 órás állandó gondozásra, az ellátásukról gondoskodók jelentős része pedig eddig Romániából érkezett, de a koronavírus-járvány korlátozásai közepette nem tudott már visszatérni Ausztriába.



Romániában azonban közfelháborodást váltott ki, hogy - miután az országba a legfertőzöttebb európai országokból hazatért román idénymunkások hurcolták be a koronavírust - a járvány megfékezését célzó közlekedési korlátozások közepette román idénymunkások százait összezsúfoló charterjáratok indultak több nyugat-európai országba, ahol a kelet-európai napszámosok nélkül nem lenne aki betakarítsa a termést.



Ilyen körülmények között a román hatóságok a különvonatok engedélyezése előtt meg akartak győződni arról, hogy a román vendégmunkások biztonságos körülmények között jutnak el Ausztriába. (mti)

