Az ukrán elnök Kárpátalján koszorúzott a győzelem napján

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton munkalátogatást tett Kárpátalján, ahol lerótta kegyeletét a második világháború befejeződésének 75. évfordulója alkalmából egy ungvári emlékműnél - közölte az ukrán elnöki hivatal.



Az elnök virágcsokrot helyezett el Ungváron, az elhunyt katonák sírjainál létesített emlékműkomplexum "örök lángjánál".



"Kárpátalján ért véget a megszállók kiűzése. Soha nem fogjuk elfelejteni ennek a győzelemnek a szörnyű árát. Azok számára, akiknek szerepük volt ebben a győzelemben, nem a megemlékezés hangossága, hanem annak őszintesége a fontos. Ez a győzelem nekünk, valamennyiünknek a szívében él" - fogalmazott az elnök.



Zelenszkij szombaton Kijevben is virágcsokrot helyezett el az ottani második világháborús emlékműparkban lévő "örök lángnál".



Szombaton Zelenszkij videoüzenetet is közzétett, amelyben emlékeztetett arra, hogy több mint hétmillió ukrán vett részt a nácizmus elleni harcban szülőföldjén és más országokban.



"Kétségtelen, hogy az emberi hőstetteknek nincs útlevele. Az ukránok hozzájárulása a nácizmus elleni győzelemhez azonban óriási. És ma senki nem teheti meg, hogy kisajátítsa magának a győzelmet. Nem mondható ki az, hogy ez az ukránok nélkül is megtörtént volna. Nem szabad felejtenünk, szégyenteljes az, ha másnak tulajdonítjuk az ukrán hősök tetteit" - figyelmeztetett.



Zelenszkij ezzel arra reagált, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök még 2010 decemberében tett egy olyan kijelentést, amely szerint a második világháborús győzelem Ukrajna részvétele nélkül is megvalósult volna. Erre már két ukrán államfő is reagált korábban, Viktor Juscsenko és Petro Porosenko - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Zelenszkij bejelentette, hogy a tervek között szerepel négy emlékharang felállítása a második világháború befejeződésének emlékére. Ezek közül Ungváron a "győzelem", Luhanszk megyében pedig - abban az ukrán-orosz határnál lévő emlékműkomplexumban, ahol előző nap tett látogatást - az "emlékezés" harangja.



Kiemelte, hogy reményei szerint idővel felemelhetik a jelenleg megszállt kelet-ukrajnai Donyeckben a "béke" és a krími Szimferopolban az "egység" harangját, és ezen a történelmi évfordulón majd egyszerre kondul meg négy harang az ismét békés és egyesült ország négy különböző pontján. (mti)



Nyitókép: Vitalij Glagola Telegram-csatornája

