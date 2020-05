A mexikóiak lassan nem jutnak már sörhöz

A járvány miatt már több mint egy hónapja leálltak a sörgyárak és a belföldi eladásra szakosodott sörfőzdék Mexikóban, mert a hatóságok a sörfőzést nem minősítették a létfontosságú tevékenységek közé. Ennek az lett a következménye, hogy a készletek nagyon megcsappantak a Közép-amerikai országban, a feketepiacon pedig megduplázódtak az árak a járvány előtti időszakhoz képest.



Az ország legnagyobb üzletlánca, az Oxxo bejelentette, hogy nekik már csak 10 napra elegendő készletük van, ez a bejelentés pedig hatalmas pánikvásárlást, és az Oxxo üzletek előtti hosszú sorokat eredményezett.



Cuauhtémoc Rivera, a kiskereskedők országos szövetségének elnöke (Anpec) azt nyilatkozta, hogy ő lobbizott a kormányzati szerveknél azért, hogy a sörfőzést is nyilvánítsák a létfontosságú tevékenységek közé, mivel azt rengeteg családi vállalkozás is űzi, és megtörténik, hogy ezeknek a vállalkozásoknak a forgalmát 40 százalékban a söreladás fedi le.



Elemzők szerint azonban az ilyen tevékenységek betiltása nagyban elősegíti azt, hogy a karantén ideje alatt csökkenjen a családon belüli erőszakos esetek száma.



Az egyelőre biztos, hogy a sörhiány miatt kieső bevételek sokat rontanak most a mexikói üzletek helyzetén.



Mexikó egyébként a világ egyik legnagyobb sörexportőre, és érdekes, hogy a Constellation Brands, ami a Modelót, a Coronát és a Pacificót is főzi külföldi eladásra, továbbra is termel és exportál. (Guardian/hírszerk.)

