Brit légitársaságok szerint a kormány 14 napos karantént tervez a beutazóknak

Brit légitársaságok értesülései szerint a brit kormány 14 napig tartó karantént tenne kötelezővé a Nagy-Britanniába beutazók számára az új koronavírus okozta járvány elleni küzdelem következő szakaszában.



A BBC szombati beszámolója szerint a légitársaságokat képviselő szakmai szervezet, az Airlines UK úgy tudja, hogy az intézkedés május végétől lépne érvénybe, és mindenkire vonatkozna, aki külföldről érkezik, kivéve azokat, akik Írországból utaznak Nagy-Britanniába.



A BBC News közszolgálati hírtelevíziónak nyilatkozó kormányzati és légitársasági források egybehangzóan azt mondták, hogy a tervek alapján a beutazóknak a határellenőrző pontokon valószínűleg meg kell adniuk majd egy magánszállás címét, ahol eltöltik az elkülönítés idejét.



Az Airlines UK nyilatkozata szerint egy ilyen intézkedés pusztító hatást gyakorolna a brit polgári légiközlekedésre és az egész brit gazdaságra.



A szakmai szervezet szerint, ha a brit kormány valóban bevezeti a külföldről érkezők kötelező kéthetes elkülönítését, akkor hiteles tervet kell felvázolnia arról is, hogy miként vonja majd vissza ezt a rendelkezést, és az intézkedést hetente felülvizsgálatnak kell alávetni.



A brit légitársaságok már jelenleg is példátlan válságban vannak. A British Airways a múlt héten bejelentette, hogy 42 ezer alkalmazottjából 12 ezret kénytelen elbocsátani, miután a Covid-19 járvány miatt gyakorlatilag összeomlott légiforgalmi piac.



A külföldről érkezők 14 napos karanténjának tervéről szóló értesülések több napja keringenek a brit sajtóban.



Grant Shapps közlekedési miniszter a BBC televíziónak adott minapi nyilatkozatában nem erősítette meg egyértelműen ezeket az értesüléseket, de úgy fogalmazott: a brit kormány "aktívan vizsgálja" annak módját, hogy miként lehet elkerülni a betegség "importját", amikor a járvány nagy-britanniai terjedését már sikerült ellenőrzés alá vonni.



Hozzátette: fontos, hogy a brit lakosságtól a járvány megfékezése érdekében kért áldozathozatalból az országba beutazók is vegyék ki részüket.



Nagy-Britanniában március 23-a óta csak a legszükségesebb esetekben - alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése, illetve szükség esetén orvosi ellátás céljából - lehet kilépni az utcára, emellett napi egy szabadtéri testedzés engedélyezett.



Kettőnél több, nem egyháztartásban élő ember nem tartózkodhat együtt közterületen, akkor sem, ha családtagokról van szó.



Boris Johnson miniszterelnök vasárnap este televíziós beszédben ismerteti az országgal a korlátozások enyhítésének menetrendjét.



Minapi alsóházi felszólalásában Johnson azt mondta: reményei szerint bizonyos intézkedéseket már hétfőn meg lehet hozni.



A kormány több minisztere is hangsúlyozta azonban legutóbbi nyilatkozataiban, hogy egyelőre csak óvatos enyhítési lépésekről lehet szó.



A karanténtervekről szóló értesülésekre reagálva a brit belügyminisztérium szóvivője a BBC-nek szombaton csak annyit mondott, hogy a tárca kiszivárogtatásokat nem kommentál. (mti)



Nyitókép: Pixabay

