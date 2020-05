Meghosszabbítanák az EU-ba irányuló beutazási korlátozást

Az Európai Bizottság arra kérte a schengeni övezet tagállamait, illetve a schengeni társult államokat, hogy további 30 nappal, június 15-ig hosszabbítsák meg az Európai Unióba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozást - közölte az uniós bizottság pénteken.



Az Európai Unió március 15-én döntött arról, hogy az unió külső határának valamennyi schengeni állam biztonsági határaként kell működnie, amelyeken 30 napig tartó ideiglenes utazási korlátozást kell alkalmazni az unión kívüli országokból az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra. Ezt az Európai Bizottság javaslatára további egy hónappal, május 15-ig meghosszabbították.



Indoklásában az uniós bizottság azt írta, noha egyes tagállamok már előzetes lépéseket tesznek a világjárvány terjedése elleni intézkedések enyhítése érdekében, a helyzet Európában és világszerte továbbra is bizonytalan. Ez szükségessé teszi a külső határokra vonatkozó intézkedések fenntartását. Az utazási korlátozásokat fokozatosan kell feloldani: először a belső határellenőrzések megszüntetését kell megkezdeni fokozatos és összehangolt módon, mielőtt második szakaszban enyhíteni lehetne a külső határokon bevezetett korlátozásokat.



A bizottság véleménye szerint a külső határokra vonatkozó intézkedések csak akkor lehetnek hatékonyak, ha azokat az összes uniós tagállam és schengeni tagállam mindegyik határ esetében egységesen hajtja végre és ugyanakkor szünteti be.



Ylva Johansson belügyi uniós biztos kiemelte, elsődleges cél a szabad mozgást biztosító schengeni térség rendes működésének helyreállítása, amint azt az egészségügyi helyzet lehetővé teszi.



Elmondta, az utazási korlátozás, valamint annak meghosszabbítására vonatkozó felhívás összesen 30 országra, a schengeni övezet valamennyi országára, valamint a négy schengeni társult államra, Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra vonatkozik.



Az ideiglenes utazási korlátozás mentességet biztosít az összes uniós tagállam és schengeni társult állam állampolgárai számára az otthonukba történő hazatéréshez. Nem vonatkozik továbbá az egészségügyi szakemberekre, egészségügyi kutatókra, idősgondozással foglalkozó szakemberekre, határ menti ingázó munkavállalókra, árufuvarozást végző szállítókra, diplomatákra, nemzetközi szervezetek alkalmazottjaira, a katonai személyzetre és a humanitárius dolgozókra.



Az uniós bizottság továbbra is segíteni fogja a tagállamokat az unióba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó korlátozás végrehajtásában, többek között a belügyminiszterekkel tartott rendszeres videokonferenciák révén. Az utazási korlátozás június 15-ét követő bármely további meghosszabbítását a járványügyi helyzet alakulása alapján újra meg kell vizsgálni - közölte. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!